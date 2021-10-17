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Nestor El Maestro: "Tempo ve oyun karakteri iyi olursa her maçı kazanırsınız" - Son Dakika

Nestor El Maestro: "Tempo ve oyun karakteri iyi olursa her maçı kazanırsınız"

17.10.2021 16:20
Nestor El Maestro:

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Kasımpaşa maçıyla ilgili, "Tempo ve oyun karakteri iyi olduktan sonra her maçı alırsınız. Takım olarak yaptığımız şey buydu ve kazandık" dedi.

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Kasımpaşa maçıyla ilgili, "Tempo ve oyun karakteri iyi olduktan sonra her maçı alırsınız. Takım olarak yaptığımız şey buydu ve kazandık" dedi.

Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe deplasmanda karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'yı 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İstekli bir oyun ortaya koyduklarının altını çizen El Maestro, "Takım olarak iki noktada çok iyiydik. Arzu isteğimiz iyiydi. İyi mücadele ortaya koyduk ikili mücadelelerde iyiydik. Tempo ve oyun karakteri iyi olduktan sonra her maçı alırsınız. Takım olarak yaptığımız şey buydu ve kazandık" şeklinde konuştu.

"Sonradan giren oyuncuların performansı çok iyiydi"

10. haftada karşılaşacakları Trabzonspor müsabakası ile ilgili de konuşan Maestro, "Trabzonspor maçında farklı takıma karşı oynayacağız. O maçta 3-4-3, 4-4-2 mi olur net söyleyemiyorum. Hocalar takımları devraldıklarında 6 hafta yeni şeyler deneyip, neyin daha iyi olduğunu görmeye çalışırlar. Yeni şeyler deneyip oyuncularımı, takımımı anlayabilme fırsatını ancak yakalayabildim. İyi bir takımımız var. Bugün en önemli şey sonradan oyuna girenlerin Berkan, Tjanic, Kerim gibi oyuncuların çok iyi performans vermeleriydi. Bu şekilde devam edersek iyi şeyler olacak" açıklamasını yaptı.

"Zor zamanlarda ümidimizi hiç kaybetmedik"

Kötü sonuçlar aldıkları zamanlarda takımın birbirine olan inancını kaybetmediğini ifade eden deneyimli teknik adam, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Futbolda kontrol edebileceğimiz şeylere çalışırsınız. Sistem gibi, oyuncuların üzerinde değiştirebileceğiniz şeyler gibi. Hissel olarak bakarsanız değiştirmek zordur. Şans faktörleri de vardır. Her iki takım için de zorlu şeylerdir. Önemli olan nokta Göztepe'de birbirimize inanmayı bırakmadık. Zorlu zamanlarda tabloya baktığımızda aşağıda olduğumuzu görünce bile iyi sonuçlar için ümidimizi kaybetmedik." - İSTANBUL

Nestor El Maestro: Tempo ve oyun karakteri iyi olursa her maçı kazanırsınız
Nestor El Maestro: Tempo ve oyun karakteri iyi olursa her maçı kazanırsınız
Nestor El Maestro: Tempo ve oyun karakteri iyi olursa her maçı kazanırsınız
Nestor El Maestro: Tempo ve oyun karakteri iyi olursa her maçı kazanırsınız
Nestor El Maestro: Tempo ve oyun karakteri iyi olursa her maçı kazanırsınız

Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, oyunlar, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Nestor El Maestro: 'Tempo ve oyun karakteri iyi olursa her maçı kazanırsınız' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Nestor El Maestro: "Tempo ve oyun karakteri iyi olursa her maçı kazanırsınız" - Son Dakika
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