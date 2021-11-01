Kayseri Süper Amatör Küme 1.Hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme'de 2021-2022 sezonu hafta sonu oynanan 1. hafta müsabakaları ile başladı.

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Gruplarında hafta sonu 10 karşılaşma oynadı ve 1. hafta geride kaldı. 1. haftada oynanan 10 müsabakada tam 34 gol atıldı. 1. haftada alınan toplu sonuçlar ise şu şekilde:

Amarat Gençlik- Başakpınar Belediye: 2-1

Hacılar Erciyesspor- Kayseri Şekerspor: 2-3

OSB Atletikspor- Talas Anayurtspor: 2-1

Gültepespor- Kocasinan Ülküspor: 1-0

Özvatan Gençlik-Sanayi Esnafspor: 3-3

Erciyes Esen Makine-Kayseri Yolspor: 1-0

Kocasinan Şimşekspor-Buğdaylıspor: 3-0

Erciyes Reşadiye-Kayseri Gençlerbirliği: 0-1

Kayserigücü FK-Kayseri Yavuzspor: 8-1

Esentepespor- Tomarza Belediyespor: 2-0 - KAYSERİ