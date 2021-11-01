Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda mücadele eden Hacılar Erciyesspor ile Kayseri Şekerspor ligin 1.haftasında karşı karşıya geldi. Hacılar İlçe Stadı'nda oynanan ve 5 golün atıldığı zorlu maçta Kayseri Şekerspor 88.dakikada attığı golle 3-2'lık sonuçla kazanan takım oldu.

Stat: Hacılar İlçe Stadı

Hakemler: Hüseyin Otyakmaz xx, Mustafa Soner Yüce xx, Mehmet Akif Er xx

Hacılar Erciyesspor: Eren Kocaeren x, Yusuf Karaboğa xx, Ebubekir Baydilli xx, Ali Avcı xx (Dk. 64 Burak Türkmen x), Yunus Öztürk xx, Hüseyin Öz xx, Samet Kaan Karaca xx, (Dk. 70 Okan Yenidünya x), Murat Mağara x (Dk. 46 Mevlüt Padak xx), Safa Fırat xx, Kasım Alıcı xxx, Süleyman Yasa xx (Dk. 89 Tolgahan Alan x)

Kayseri Şekerspor: Eray Hasdemir xx, Hasan Emre Göltaş xxx, Furkan Ulutaş xxx, Yaşar Çam xx, Mehmet Doğru xxx, Ömer Faruk Karadoğan xx, Sefa Şahin xx, Ziyahan Erbaşı xx (Dk. 73 Canan Yeşilkaya xx), Tunahan Harmancı xx, (Dk. 69 Muhammet Akçiçek xx), Batuhan Kaya xxx (Dk. 54 Kenan Kurt xx), H.Barış Temizyürek xx, (Dk. 76 Barış Mert Döğenci xx)

Goller: Yusuf Karaboğa dk.12, Süleyman Yasa dk.68 (Hacılar Erciyesspor ) Batuhan Kaya dk.9 Hasan Emre Göltaş dk.38, Canan Yeşilkaya dk.88 (Kayseri Şekerspor ) - KAYSERİ