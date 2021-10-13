Kayserispor Gençlerbirliği'ni mağlup etti

Yukatel Kayserispor, lige verilen milli arada oynadığı hazırlık maçında Gençlerbirliği 2-0 mağlup etti.

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