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Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Maratonu 24-25-26 Aralık'ta - Son Dakika

Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Maratonu 24-25-26 Aralık'ta

15.10.2021 10:59
Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Maratonu 24-25-26 Aralık'ta

Konyaaltı Belediyesi, 'Dünya'nın en güzel şehrini koşarak keşfetmeye hazır mısın?

Konyaaltı Belediyesi, 'Dünya'nın en güzel şehrini koşarak keşfetmeye hazır mısın?' sloganıyla Antalya'da ilk kez 4 farklı parkurdan oluşan Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Maratonu düzenliyor. 24-25-26 Aralık'ta gerçekleşecek maratona bin sporcunun katılması bekleniyor.

Konyaaltı Belediyesi, bu yıl ilk kez düzenleyeceği Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Maratonu ile yerli ve yabancı sporcuları Antalya'da buluşturacak. 'Dünya'nın en güzel şehrini koşarak keşfetmeye hazır mısın?' sloganıyla, 5 kilometre, 12 kilometre, 28 kilometre ve 54 kilometre olmak üzere 4 farklı parkurdan oluşacak Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Maratonu ile sporcular, Antalya'nın eşsiz güzellikleri arasında spor yapma imkanı bulacak.

Buluşma noktası Konyaaltı Sahili

5 Kilometre Konyaaltı Parkuru, 12 kilometre Deniz Parkuru, 28 kilometre Toros Parkuru ve 54 kilometre Antalya Ultra parkurlarından oluşan Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Maratonu'nda sporseverler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde bir araya gelecek. Antalya Ultra Maratonu'na bu yıl bin sporcunun katılması bekleniyor. 54 Kilometre Antalya Ultra Parkuru'nun yanı sıra bu etkinlikte sporu ve koşmayı sevdirmek amacıyla 5 Kilometre ve 12 Kilometre gibi kısa parkurlar da yer alıyor.

Madalyalar otizmli bireylerden

Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Maratonu'nda sosyal farkındalık sağlamak amacıyla otizmli bireylerin el emeğiyle yaptığı madalyalar sporculara verilecek. Sosyal sorumluluk projesiyle otizmli bireylere dikkat çekilmesi amaçlanıyor.

Dünya bilsin istiyoruz

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi olarak ilk kez düzenleyecekleri Antalya Ultra Maraton'un Antalya'nın koşu turizmine önemli bir katkı sağlayacağını söyledi. Başkan Semih Esen, turizmin 12 aya yaygınlaştırılması adına bu tür sportif etkinliklerin önemli olduğunu kaydetti. Başkan Esen, "Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Maratonu ile Antalya'nın doğal güzellikleri sporcularımızla buluşacak. Turizmin çeşitlendirilmesi adına böyle etkinliklerimizi önemsiyoruz. Antalya'da ilk kez düzenlenecek ultra maratonu bir marka haline getirerek, Türkiye'de ve dünyada adını duyuran bir yarış haline getirmek istiyoruz" dedi.

Kayıtlar devam ediyor

5 kilometre ve 12 kilometre parkurları: Konyaaltı Belediyesi önünden 26 Aralık Pazar günü start alacak. Ödül töreni ise 26 Aralık Pazar günü Konyaaltı Belediyesi önünde gerçekleştirilecek. Maratona katılmak isteyenlerin Antalya ultra internet adresinden kayıt yaptırmaları gerekiyor. - ANTALYA

Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Maratonu 24-25-26 Aralık'ta
Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Maratonu 24-25-26 Aralık'ta

Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı, Antalya, Aralık, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Maratonu 24-25-26 Aralık'ta - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Konyaaltı Belediyesi Antalya Ultra Maratonu 24-25-26 Aralık'ta - Son Dakika
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