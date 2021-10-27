Koordinasyon toplantısı yapıldı

2022 döneminde okul sporlarında karşı karşıya gelecek. Okul sporları koordinasyon toplantısı ise Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirildi.

Korona virüs salgını öncesinde öğrencilerin kendi spor becerilerini gösterebildiği okul sporları 2021-2022 döneminde yapılacak. Okul sporları koordinasyon toplantısı ise Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konferans salonunda İl Müdürü İsa Yazıcı'nın başkanlığında gerçekleştirildi. Okullarda bulunan Beden eğitimi öğretmenlerinin katılımı ile gerçekleştirilen Okul sporları koordinasyon toplantısında korona virüs salgını ile mücadele içerisinde tedbirler alınarak okul sporlarının nasıl yapılacağı bilgisi paylaşıldı. - DÜZCE