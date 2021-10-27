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Kulüpler Birliği Vakfı, yayın ihalesi danışmanlığı için IMG ile anlaşma imzaladı - Son Dakika

Kulüpler Birliği Vakfı, yayın ihalesi danışmanlığı için IMG ile anlaşma imzaladı

27.10.2021 17:50
Kulüpler Birliği Vakfı, yayın ihalesi danışmanlığı için IMG ile anlaşma imzaladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinin oluşturduğu Kulüpler Birliği Vakfı, yayın ihalesi danışmanlığı için IMG ile anlaşma imzalandığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinin oluşturduğu Kulüpler Birliği Vakfı, yayın ihalesi danışmanlığı için IMG ile anlaşma imzalandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kulüpler Birliği Vakfı, Yayın İhale Komisyonunun ortak kararıyla yeni gerçekleştirilecek yayın ihalesi danışmanlığı için uluslararası IMG firması ile iş birliği anlaşması yaptı." denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Kulüpler Birliği Vakfının belirlediği 9 kişiden oluşan Yayın İhale Komisyonunun, Süper Lig'in yayın ve medya haklarını kapsayan ihale sürecinde, dünya çapındaki yayın ihaleleri ve piyasa araştırmaları başta olmak üzere çeşitli konularda tavsiyelerde bulunması için IMG firması ile stratejik bir ortaklığa gitme kararı aldığı belirtildi.

Firmanın ayrıca, 2022-2023 sezonundan itibaren ligin diğer ticari unsurlarıyla ilgili de danışmanlık yapacağı aktarıldı.

TFF Başkan Vekili ve Yayın İhalesi Komisyonu Üyesi Erhan Kamışlı, yaptığı açıklamada, "Süper Lig için hedefimiz, mümkün olan en geniş yayın kitlesine ulaşmak ve ticari değerimizi en üst düzeye çıkarmaktır. IMG, bu amaçlarımıza ulaşmamız için bizlere yardımcı olacak global bir firmadır. Kendilerinin Türk futbolunun hedeflerine ulaşması için mükemmel bir ortak olacaklarına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kulüpler Birliği Vakfı adına görüşlerini aktaran Göztepe Kulübü Başkanı ve Yayın İhalesi Komisyonu Üyesi Mehmet Sepil, anlaşmanın tüm kulüpler için heyecan verici bir başlangıç olacağını belirterek, "Sezon boyunca her hafta takımların ve oyuncuların kalitesini, stadyumlardaki özel atmosferi tüm futbolseverlerin erişimine sunmak istiyoruz. IMG bu konuda sektörün lider firmalarından biridir ve kendileri ile bu konuda ortaklığa gittiğimiz için heyecanlıyız." diye konuştu.

Süper Lig'in Avrupa'nın en rekabetçi liglerinden biri olduğunu vurgulayan IMG Başkan Yardımcısı Michael Mellor ise "Kıtanın en tanınmış takımlarından bazılarının yer aldığı, köklü ve saygın bir rekabetin bulunduğu bu ligin farkındalığını büyütüp, tüm yayın platformlarında erişimini artırmak için TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı ile birlikte çalışacağımız için mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kulüpler Birliği Vakfı, Spor Toto Süper Lig, Futbol Federasyonu, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kulüpler Birliği Vakfı, yayın ihalesi danışmanlığı için IMG ile anlaşma imzaladı - Son Dakika Spor


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