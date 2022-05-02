Spor kulüpleri Ramazan Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Spor kulüpleri Ramazan Bayramı'nı kutladı

02.05.2022 10:46
Spor kulüpleri Ramazan Bayramı'nı kutladı

Spor kulüpleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Spor kulüpleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde başkan Ahmet Nur Çebi imzasıyla yer alan kutlama mesajında, "Mübarek Ramazan ayının ardından kavuştuğumuz Ramazan Bayramı vesilesiyle küçüklere sevgi, büyüklere saygı ve paylaşma gibi değerlerimizin unutulmamak üzere tekrar hatırlanmasını dilerim. Kadim geleneklerimizden bayramlaşmanın; huzur, mutluluk ve sağlıkla yaşanacağı bir bayram geçirmemiz ümidiyle Camiamızın, vatandaşlarımızın ve İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik eder, bayramın tüm insanlığa güzellikler getirmesini temenni ederim." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübünün bayram mesajında, "Ramazan Bayramımızı en içten dileklerimizle kutlar; ülkemize ve camiamıza sağlık, huzur, birlik ve beraberlik içinde yaşayacağımız mutlu bayramlar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray Kulübünün internet sitesindeki mesajda ise şunlar kaydedildi:

"Sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma duygularının pekiştiği Ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı'na ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu vesile ile birlik ve beraberliğimizin temel unsurlarından olan Ramazan Bayramı'nın; ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram geçirmenizi diliyoruz."

Birçok spor kulübü de internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajları paylaştı.

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Kaynak: AA

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