Spor kulüpleri ve federasyonlar, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Spor kulüpleri ve federasyonlar, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

06.04.2022 16:36
Spor kulüpleri ve federasyonlar, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Bazı federasyonlar ve kulüpler, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayımladı.

Bazı federasyonlar ve kulüpler, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından kutlama mesajı yayımladı.

MKE Ankaragücü yayımladığı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla Milli Mücadele'nin başladığı süreçte milletimizin sesini dünyaya duyurmak için kurulan Anadolu Ajansının 102. yıl dönümünü kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği de mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla, Kurtuluş Savaşı'nın ilk döneminde Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak amacıyla kurulan ve milli mücadelenin sesi olan Anadolu Ajansının 102. yıl dönümünü kutlarız." ifadelerine yer verdi.

Basketbol Federasyonu, Atletizm Federasyonu, Okçuluk Federasyonu, Tenis Federasyonu, Motosiklet Federasyonu, Cimnastik Federasyonu, Triatlon Federasyonu, Boks Federasyonu, Hentbol Federasyonu ve Bedensel Engelliler Spor Federasyonu da yayımladıkları mesajlarla AA'nın 102. yıl dönümünü kutladı.

YORUMLAR
500
Dünya Türkmenler Birliği, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı Dünya Türkmenler Birliği, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı Kırıkkale'de AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı Kırıkkale'de AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajları yayımlandı

Mustafa Kemal Atatürk, Milli, Medya, Gazi, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Spor kulüpleri ve federasyonlar, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika


Son Dakika
16:11 Eski Rusya Devlet Başkanı Medyedev açıkladı: Putin'in hedefi yeni bir Rus İmparatorluğu kurmak!
16:07 Üniversite öğrencisinden haber alınamıyordu: Ormanda ölüsü bulundu
15:58 Kinder Sürpriz Avrupa'da paniğe neden oldu! Firma Türkiye için açıklama yaptı: Tehlike yok!
15:52 Futbolseverleri şaşkına çeviren olay! Maçların 100 dakika oynanması bekleniyor
15:31 Görüntü Buça'dan: 82 yaşındaki babasının cesedini yol kenarında buldu
15:28 Oğlum dizisinde bu akşam neler olacak? Otopsi raporundan çıkan ayrıntı ne?
15:27 Samsun'da fıkra gibi olay! Kepçe operatörü, adresi karıştırınca yanlış bina yıkıldı
15:22 Aynur Aydın, Yeşim Salkım'a "hayvanlardan özür dile" dedi! Salkım'ın yanıtı olay oldu: Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dile
15:10 Savaşı iki ay önceden bilen Rus milliyetçisi Jirinovski yaşamını yitirdi
15:01 Saadet lideri Karamollaoğlu: İnsanlar sahurda sofraya ne koyacağını, iftarı neyle açacaklarını düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 17:08:32. #1.13#
SON DAKİKA: Spor kulüpleri ve federasyonlar, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement