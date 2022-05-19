Spor kulüplerinden 19 Mayıs kutlaması

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladılar.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milletimizin bağımsızlık mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı'nın ateşini yakmak üzere Samsun'a çıkışının 103'üncü yıl dönümünde; Ulu Önderimizi, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Fenerbahçe Kulübü olarak 9 branşımızdan yüzlerce sporcumuz ve milyonlarca taraftarımızla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz." denildi.

Galatasaray Kulübünün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Türk milleti olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere vermiş olduğu bu sorumluluk ve göreve sahip çıkmak hepimizin en ulvi görevidir. 103 yıl önce bugün Samsun'a ayak basarak, Kurtuluş mücadelesini başlatan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için mücadele etmiş tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor; başta gençlerimiz olmak üzere tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."

Beşiktaş Kulübünün resmi internet sitesinde başkan Ahmet Nur Çebi'nin mesajında ise "Cumhuriyetimizin istikbali olan gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, korumak ve yüceltmek üzere bizlere emanet edilen Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını saygıyla ve minnetle anıyorum." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan bazı Süper Lig kulüpleri de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla paylaşımda bulundu.