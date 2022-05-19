Spor kulüplerinden 19 Mayıs kutlaması - Son Dakika
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Spor kulüplerinden 19 Mayıs kutlaması

19.05.2022 09:49
Spor kulüplerinden 19 Mayıs kutlaması

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladılar.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kulüpleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladılar.

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milletimizin bağımsızlık mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı'nın ateşini yakmak üzere Samsun'a çıkışının 103'üncü yıl dönümünde; Ulu Önderimizi, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Fenerbahçe Kulübü olarak 9 branşımızdan yüzlerce sporcumuz ve milyonlarca taraftarımızla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz." denildi.

Galatasaray Kulübünün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Türk milleti olarak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere vermiş olduğu bu sorumluluk ve göreve sahip çıkmak hepimizin en ulvi görevidir. 103 yıl önce bugün Samsun'a ayak basarak, Kurtuluş mücadelesini başlatan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve bu vatan için mücadele etmiş tüm şehitlerimizi saygıyla anıyor; başta gençlerimiz olmak üzere tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz."

Beşiktaş Kulübünün resmi internet sitesinde başkan Ahmet Nur Çebi'nin mesajında ise "Cumhuriyetimizin istikbali olan gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, korumak ve yüceltmek üzere bizlere emanet edilen Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını saygıyla ve minnetle anıyorum." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan bazı Süper Lig kulüpleri de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla paylaşımda bulundu.

YORUMLAR
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19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor! Kurtuluş mücadelesinin 103. yılında gençlik Ata'nın huzuruna çıktı 19 Mayıs tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor! Kurtuluş mücadelesinin 103. yılında gençlik Ata'nın huzuruna çıktı Spor Federasyonları, 19 Mayıs kutladı Spor Federasyonları, 19 Mayıs kutladı
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Fenerbahçe, gençlik, Mayıs, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor kulüplerinden 19 Mayıs kutlaması - Son Dakika


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