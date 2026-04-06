Spor Kulüplerinden AA'ya Kutlama

Ankara'nın spor kulüpleri, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Natura Dünyası Gençlerbirliği mesajında "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla 6 Nisan 1920'de kurulan, Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz." ifadelerine yer verdi.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak gayesiyle' yayın hayatına başlayan Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." paylaşımını yaptı.

MKE Ankaragücü'nün mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak gayesiyle' yayın hayatına başlayan Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, "6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla kurulan ve bugün dünyanın dört bir yanında haberciliğin referans noktalarından biri olan Anadolu Ajansı'nın 106. yılını kutluyoruz." mesajını paylaştı.

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımının paylaşımında, "106 yıldır doğru, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi olan Anadolu Ajansı'nın kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Milli mücadelenin sesi olarak başlayan bu büyük yolculukta emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Anadolu Ajansı ailesine nice başarılı yıllar diliyoruz." denildi.