Spor Kulüplerinden AA'ya Kutlama
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Spor Kulüplerinden AA'ya Kutlama

06.04.2026 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın spor kulüpleri, Anadolu Ajansı'nın 106. yıl dönümünü kutladı ve mesajlar yayımladı.

Ankara'nın spor kulüpleri, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Natura Dünyası Gençlerbirliği mesajında "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatlarıyla 6 Nisan 1920'de kurulan, Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz." ifadelerine yer verdi.

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak gayesiyle' yayın hayatına başlayan Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." paylaşımını yaptı.

MKE Ankaragücü'nün mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak gayesiyle' yayın hayatına başlayan Anadolu Ajansı'nın 106. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, "6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vizyonuyla kurulan ve bugün dünyanın dört bir yanında haberciliğin referans noktalarından biri olan Anadolu Ajansı'nın 106. yılını kutluyoruz." mesajını paylaştı.

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımının paylaşımında, "106 yıldır doğru, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi olan Anadolu Ajansı'nın kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz. Milli mücadelenin sesi olarak başlayan bu büyük yolculukta emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Anadolu Ajansı ailesine nice başarılı yıllar diliyoruz." denildi.

Kaynak: AA

Anadolu Ajansı, Ankara, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Uraloğlu: 2053 yılında trenle 48 saatte tüm Türkiye’yi gezeceğiz Bakan Uraloğlu: 2053 yılında trenle 48 saatte tüm Türkiye'yi gezeceğiz
Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi Kendi şirketine patron oldu Tatilde tattığı yemek hayatını değiştirdi! Kendi şirketine patron oldu
Diş ağrısına akılalmaz çözüm Üçünü karıştırıp kafaya dikti Diş ağrısına akılalmaz çözüm! Üçünü karıştırıp kafaya dikti
Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe Milyonlarca lira hurdaya döndü Halkın en büyük umuduydu, şimdi harabe! Milyonlarca lira hurdaya döndü
Kocaeli’de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi öldü Kocaeli'de fabrikada yüksekten düşen 3 işçi öldü
Karadeniz’de nadir görülen rulo bulut oluştu Karadeniz'de nadir görülen rulo bulut oluştu

14:39
Türk futbolunda neler oluyor Süper Lig devinden olay hamle
Türk futbolunda neler oluyor? Süper Lig devinden olay hamle
14:32
Leroy Sane’den Galatasaray taraftarını sevindiren haber
Leroy Sane'den Galatasaray taraftarını sevindiren haber
14:19
Özgür Özel’den kulisleri hareketlendiren ziyaret Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
Özgür Özel'den kulisleri hareketlendiren ziyaret! Kürsüden ilan etti, DEM Parti destek verdi
14:19
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
MHP İstanbul İl Başkanlığı görevine Volkan Yılmaz atandı
13:55
TFF’den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
TFF'den derbi sonrası bomba Yasin Kol kararı
13:52
Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkarsa yerel seçimlerin iptalini isteyecek
Kılıçdaroğlu iddiası: Mutlak butlan çıkarsa yerel seçimlerin iptalini isteyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 14:48:53. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.