Kumluca'da yüzme yarışması düzenlendi

Kumluca'da Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında okullar arası yüzme yarışması düzenlendi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından, Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmaya, ilk, orta ve liselerden 50 öğrenci katıldı.

Minik, yıldız ve gençler kategorisinde yapılan yarışlar sonunda, dereceye giren öğrencilere madalya takdim verildi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca, gazetecilere, ilçede ilk defa yüzme yarışması düzenlediklerini söyledi.

Bakanlığa bağlı standartlara uygun havuzda gerçekleştirilen yarışmada sporcuların birbirleriyle kıran kırana mücadele ettiklerini ifade eden Koca, "Amacımız gençlerimizi yüzme sporuna yönlendirmek, bu alanda başarılı sporcular yetiştirmek." dedi.