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Kürşat Şahin'in organizasyonuyla 'Ringin Sultanları' geliyor - Son Dakika

Kürşat Şahin'in organizasyonuyla 'Ringin Sultanları' geliyor

22.10.2021 16:52
Kürşat Şahin'in organizasyonuyla 'Ringin Sultanları' geliyor

Loca Fight Club'ın kurucusu Kürşat Şahin, dünya çapında ses getirecek bir organizasyona daha imza atıyor.

Loca Fight Club'ın kurucusu Kürşat Şahin, dünya çapında ses getirecek bir organizasyona daha imza atıyor. Şahin, temellerini 2009 yılında attığı 'Ringin Sultanları' projesiyle kadın kick boksçuları ringe çıkaracak. Seçmelerle belirlenen 8 kadın dövüşçü, yabancı ülkelerden rakipleriyle dünya şampiyonluk maçlarına çıkacak.

Organizatör Kürşat Şahin, Türkiye'nin yıldız kick boksçularını dünya şampiyonlarıyla aynı ringde buluşturduğu Loca Fight Club'ın ardından yine dünya çapında ses getirecek bir organizasyona imza atıyor. Kadın sporcuların dünya şampiyonlarına karşı mücadele edeceği organizasyonun seçmeleri, İstanbul'daki Grand Şişli Cevahir Otel'de yapıldı. Bu proje üzerinde 2009 yılından bu yana çalışan Kürşat Şahin, 81 ilden katılan 450 kadın sporcu arasından 8 kişiyi 'Ringin Sultanı' olarak belirledi.

"Dünya şampiyonlarına karşı mücadele edecekler"

Kürşat Şahin, kimi öğretmen, kimi tarla işçisiyken kick boksa yönelen 8 kadının önümüzdeki günlerde farklı ülkelerden gelen rakipleriyle dünya şampiyonluk maçlarına çıkacağını ve kazananların Ringin Sultanı Kupası'nı alacağını söyleyerek, "Kick boksta organizatörler genelde daha çok izlendiklerini düşünerek erkek sporculara yatırım yapıyor. Ancak bu alanda umut vadeden çok sayıda kadın sporcumuz da var. Biz onlara 'Ringin Sultanları' ile bir fırsat sunuyoruz. Türkiye'nin bütün şehirlerinden kalkıp buraya gelen kadın sporcularımızın gösterdiği büyük ilgi de doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi. 450 kişi arasından seçtiğimiz ve isimlerini şimdilik gizli tuttuğumuz 8 dövüşçü, yabancı rakipleriyle dünya şampiyonluk maçları yapacaklar. Dünyada ilk kez 8 kadın kick boksçu aynı anda ringe çıkıp profesyonel olarak maç yapacak" ifadelerini kullandı.

"Bizim sultanlar asla mağlup olmaz"

Kürşat Şahin, organizasyonda kupayı Türk kadınlarının kaldıracağından da emin olduğunu vurgulayarak, "Bizim sultanların asla mağlup olmayacağından eminim. Çünkü seçtiğim kadın dövüşçülerin yeteneklerine ve sertliklerine hayran kaldım. Risk alarak yaptığım bu yatırımın ardından Türkiye'de kadın sporcuların sayısının artacağına, hatta olimpiyatlara daha fazla kadın sporcu katılacağına inanıyorum. Ringin Sultanları kadınlar için bir çıkış yolu olacak. Spor salonları da artık kadınlarla dolup taşacak" dedi. - İSTANBUL

Kürşat Şahin'in organizasyonuyla 'Ringin Sultanları' geliyor
Kürşat Şahin'in organizasyonuyla 'Ringin Sultanları' geliyor
Kürşat Şahin'in organizasyonuyla 'Ringin Sultanları' geliyor
Kürşat Şahin'in organizasyonuyla 'Ringin Sultanları' geliyor

Cevahir Otel, Fight Club, İstanbul, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kürşat Şahin'in organizasyonuyla 'Ringin Sultanları' geliyor - Son Dakika Spor


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