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Kuşadasıspor'da hedef ikinci lig - Son Dakika

Kuşadasıspor'da hedef ikinci lig

21.10.2021 16:02
Kuşadasıspor'da hedef ikinci lig

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) şampiyon olarak profesyonel lige yükselen Kuşadasıspor'un yönetimi, teknik ekibi ve futbolcularıyla kutlama yemeğinde bir araya geldi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) şampiyon olarak profesyonel lige yükselen Kuşadasıspor'un yönetimi, teknik ekibi ve futbolcularıyla kutlama yemeğinde bir araya geldi. Bir dönem Kuşadasısporforması giyen ünlü futbol yorumcusu Sinan Engin'in de 'Onur Konuğu' olarak katıldığı yemekte konuşan Başkan Ömer Günel, "Geçtiğimiz sezon bize destek veren herkese teşekkür ederim. Şimdi hedefimiz 2. Lig'e çıkmak" dedi.

Kuşadasıspor'da camia, yönetim, teknik ekip ve futbolcular takımın BAL'da şampiyon olarak 20 yıl sonra profesyonel lige adım atmasını düzenlenen yemekte kutladı. Geceye, Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, bir dönem siyah-beyazlı formayı giyen ünlü futbol yorumcusu Sinan Engin, iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı. Kutlamada futbolcular, camia ve taraftarlara 3. Lig'de de şampiyon olma sözü verdi. Gecede, siyah-beyazlı kulübe maddi açıdan destek sağlamak için forma satışı ve çekiliş yapıldı.

Yemeğe onur konuğu olarak katılan Sinan Engin, camia ve kentin kenetlenmesi halinde Kuşadasıspor'un Süper Lig'e kadar çıkabileceğini belirterek, "Futbolculuk kariyerimde burada geçirdiğim günleri unutmam mümkün değil. Kuşadası, Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinin başında geliyor. Bugün Alanya'nın Süper Lig'de takımı varsa Kuşadası'nın da olabilir. Bu takıma Süper Lig'de oynamak çok yakışır" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise "Öncelikle Kuşadasıspor yönetimine, futbolcularımıza, sponsorlarımıza, taraftarlarımıza, Kuşadası'na desteğini her fırsatta dile getiren sevgili Sinan Engin'e ve Kaymakamımız Sayın Sadettin Yücel'e geçen sezon verdikleri destek için teşekkür ederim. Futbolcularımız çok büyük fedakarlık yaptı. Taraftarımız sürekli sporcularımızın yanında oldu. Belediye başkanlığına aday olduğumda Kuşadasıspor'u önce BAL Ligi'ne oradan da profesyonel lige çıkaracağız demiştim. Bu sözümüzü tuttuk.O yüzden bu gece verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyorum. Şimdi hedefimiz 2. Lig'e yükselmek" diye konuştu. - AYDIN

Kuşadasıspor'da hedef ikinci lig
Kuşadasıspor'da hedef ikinci lig
Kuşadasıspor'da hedef ikinci lig
Kuşadasıspor'da hedef ikinci lig
Kuşadasıspor'da hedef ikinci lig

Sinan Engin, Ömer Günel, Şampiyon, Kuşadası, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kuşadasıspor'da hedef ikinci lig - Son Dakika Spor


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