Spor Lisesi Kız Futbol Takımı Türkiye Finallerinde
06.05.2026 02:22
Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Gençler A Kız Futbol Takımı, 8 maçta 8 galibiyetle finallere katıldı.

Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Gençler A Kız Futbol Takımı, Okul Sporları bölge müsabakaları ve Türkiye Yarı Finalleri'nde çıktığı 8 karşılaşmayı da kazanarak Türkiye Finallerine katılma hakkı kazandı.

Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Gençler A Kız Futbol Takımı, Şanlıurfa'da oynadığı 4 bölge müsabakasını da kazandı. Niğde'de çıktığı Türkiye yarı finallerinde ise 4 maçı da kazanmayı başaran Kız Futbol Takımı, büyük bir başarı elde ederek son 5 yıl üst üste Türkiye Finalleri'ne katılma başarısı gösterdi.

Geçen yıl Türkiye ikincisi olan Erkek Futbol Takımı ise Türkiye yarı finallerinde grup aşamasında oynadığı 3 karşılaşmayı da kazanarak başarılı bir performans sergiledi. Play-off mücadelesinde talihsiz bir mağlubiyet alan Adi Sani Konukoğlu Spor Lisesi Erkek Futbol Takımı, Türkiye Finallerine katılma şansını da kaybetti.

Adil Sani Konukoğlu Spor Lisesi Müdürü Abdullah Taşdemir, elde edilen başarıların öğrencilerin disiplinli çalışmaları ile öğretmen ve antrenörlerin özverili gayretlerinin bir sonucu olduğunu ifade etti.

Diğer branşlarda da başarılı sporcular yetiştirdiklerini dile getiren Taşdemir, "Hedefimiz, tüm branşlarda yetenekli gençleri keşfedip onları doğru şekilde yönlendirerek hem ulusal hem de uluslararası arenada Gazi Şehrimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmektir" diye konuştu.

Öğrencilerini ve emek veren antrenörlerini tebrik eden Taşdemir, Türkiye Finallerine katılacak Gençler A Kız Futbol Takımına başarı dileklerinde bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

