Malatya U18 Gençler Ligi çekişmeli geçiyor

Bu sonuçlardan sonra A grubunda Darendespor 9 puanla liderliğini sürdürürken, 2. sırada ise aynı puanla Konakspor yer aldı. B grubunda Malatya Yeşilyurt Belediyespor 9 puanla birinci sırada yer alırken, 2. sıraya yine aynı puanla Kale Gençlerbirliği yerleşti.

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