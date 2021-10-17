Manisa FK'da Naci Şensoy dönemi 1 maç sürdü

TFF 1'inci Lig'de üst üste 6'ncı mağlubiyetini evinde Adanapor'a 3-0 gibi farklı sonuçla yenilerek alan Manisa Futbol Kulübü'nde teknik direktör Naci Şensoy'la yollar ilk maçtan ayrıldı. Siyah-beyazlıları geçen sezon 2'nci Lig'de şampiyon yapan Serkan Özbalta'nın yerine geçen hafta göreve getirilen Şensoy'un takımdaki görevi yalnız 1 maç sürdü.

BAŞKAN AKTAN SERT ÇIKTI

Manisa FK, sportif direktör Serkan İşyapan'ın da görevine son verirken Başkan Mevlüt Aktan, sosyal medyada futbolculara sert bir çıkış yaparak, "Oyuncular söylemek istediklerini söylediler. Şimdi, Manisa Futbol Kulübü'nün sahibi olarak söz sırası bizdedir. Gerekenler yapılıyor ve yapılmaya devam edilecektir. Kulübün iradesini ve gücümüzü herkesin iliklerine kadar hissetmesini sağlayacağız" ifadelerini kullandı.Kulübün resmi sosyal medya hesapları da Aktan'ın mesajını paylaştı.