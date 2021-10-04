Manisa FK'da Serkan Özbalta istifa etti

TFF 1. Lig'de mücadele eden Manisa Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Serkan Özbalta, art arda gelen mağlubiyetlerin ardından istifa etti.

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