Manisa FK'dan yeni sayfa

TFF 1'inci Lig'de üst üste 6'ncı mağlubiyetini evinde Adanaspor'a 3-0 yenilerek alıp, alt sıralarda kaldıktan sonra teknik heyet, idari kadro ve takımda büyük operasyon yapan Manisa Futbol Kulübü, yarın Ankaragücü deplasmanına yeni teknik ekibiyle beyaz bir sayfa açmak için çıkacak. Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Siyah-beyazlılarda Adanaspor randevusu sonrası yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılan Andre Sousa, Kubilay Aktaş, Anıl Koç, Sadi Karaduman ve Kemal Rüzgar forma giymeyecek.

Geçen sezon 2'nci Lig'deki namağlup şampiyonluğun ardından bu yıl tarihinin 1'inci Lig'deki ilk sezonuna 3 galibiyetle başlayan Manisa FK, ardından 6 mağlubiyetle sarsıldı. Manisa ekibinde Serkan Özbalta'yla yolların ayrılması sonrası göreve getirilen teknik direktör Naci Şensoy, yalnız Adanaspor maçında sahaya çıktıktan sonra ağır yenilgi nedeniyle gönderildi. Siyah beyazlılarda hafta içinde Şensoy'un yerine sözleşme imzalanan teknik direktör Turgay Altay, takımıyla ilk maçına Ankaragücü önünde çıkacak. Manisa temsilcisinde sportif direktörlüğe de Serkan İşyapan'ın yerine Taner Savut geri döndürülmüştü.