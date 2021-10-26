Üye Girişi
Marek Hamsik: Şehrin hedefinin şampiyonluk olduğunun farkındayım - Son Dakika

Marek Hamsik: Şehrin hedefinin şampiyonluk olduğunun farkındayım

26.10.2021 17:24
Marek Hamsik: Şehrin hedefinin şampiyonluk olduğunun farkındayım

Trabzonsporlu Marek Hamsik, tüm şehrin hedefinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Beklentinin çok yüksek olduğunun ben de farkındayım. Şu an sadece 10 maç tamamlandı, lig devam ediyor.

Trabzonsporlu Marek Hamsik, tüm şehrin hedefinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Beklentinin çok yüksek olduğunun ben de farkındayım. Şu an sadece 10 maç tamamlandı, lig devam ediyor. Ligin tamamında namaglup gitmek kolay olmayacak" dedi.

Trabzonsporlu Marek Hamsik, bugün gerçekleştirilen antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Lider olmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduklarını belirten Hamsik, "Tepede kalmanın kolay olmayacağının farkındayız. Bu yönde çalışmamıza devam ediyoruz. Benim için de hayat aynı şekilde devam ediyor. İşime odaklanmış durumdayım, hayatın tadını çıkarmaya ve işimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

"UĞURCAN HARİKA BİR KAPTAN"Uğurcan Çakır'ın harika bir kaptan olduğunu söyleyen Hamsik, "Buranın yetiştirdiği en önemli sporculardan birisi, dolayısıyla onla beraber olmaktan çok mutluyuz. Takımımızda tecrübeli arkadaşlarımız var. Birbirimize yardım ederek işimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Profesyonel futbol kariyerine baktığınızda farklı bir süreç görüyorsunuz. Çünkü sahada geçireceğiniz 1 saatlik idman süreci sizin kendine iyi bakmanız için yeterli değil. İdmanla birlikte yediklerinize, içtiklerine, uykunuza yani hayatınızın tamamına dikkat etmeniz gerekiyor. Ben yaşımı da düşündükçe bunlara dikkat ederek yaşamaya çalışıyorum" diye konuştu. "ABDÜLKADİR ÖMÜR ÖNEMLİ YETENEK"Hamsik, bordo-mavili ekibin önemli isimlerinden Abdülkadir Ömür için övgü dolu ifadeler kullanarak, "Çin, aslında çoğu kişinin son durak olarak gördüğü bir yer ama ben de kontratımı orada erken sonlandırdım. Daha sonra tekrar oynamaya devam etmek istedim ve şu an Türkiye'deyim. Bu formayla birlikte şampiyonluk mücadelesi veriyorum, bu da beni mutlu ediyor. Takım arkadaşlarınız sizden güzel bahsedince tabii ki çok mutlu oluyorsunuz. Buraya geldiğimde aslında söylemiştim, 'Böyle devam edersen, üstüne koyarsan milli takıma mutlaka gideceksin' demiştim. Milli takıma seçildi ve orada da oynadı. Bence Abdülkadir Ömür, Türkiye'nin en önemli yeteneklerinden birisidir" şeklinde konuştu."LİDERLİĞİN TADINI ÇIKARIYORUZ"

Tüm şehrin hedefinin şampiyonluk olduğunu kaydeden Hamsik, "Beklentinin çok yüksek olduğunu ben de farkındayım. Şu an sadece 10 maç tamamlandı, lig devam ediyor. Ligin tamamında namağlup gitmek kolay olmayacak. Takımın kaybedeceği veya berabere kalacağı maçlar da olacaktır. Ben taraftarlardan, takım kötü gittiğinde, berabere kaldığında veya kaybettiğinde aynı desteği bekliyorum. Şu an ilk sıradayız ve bunun tadını çıkarmaya çalışıyoruz. Ama önemli olan ligin sonunda ilk sırada kalabilmek ama şu an liderliğin tadını çıkarıyoruz" diye konuştu.

Marek Hamsik: Şehrin hedefinin şampiyonluk olduğunun farkındayım
Marek Hamsik: Şehrin hedefinin şampiyonluk olduğunun farkındayım
Marek Hamsik: Şehrin hedefinin şampiyonluk olduğunun farkındayım
Marek Hamsik: Şehrin hedefinin şampiyonluk olduğunun farkındayım
Marek Hamsik: Şehrin hedefinin şampiyonluk olduğunun farkındayım
Marek Hamsik: Şehrin hedefinin şampiyonluk olduğunun farkındayım
Marek Hamsik: Şehrin hedefinin şampiyonluk olduğunun farkındayım
Marek Hamsik: Şehrin hedefinin şampiyonluk olduğunun farkındayım
Marek Hamsik: Şehrin hedefinin şampiyonluk olduğunun farkındayım
Marek Hamsik: Şehrin hedefinin şampiyonluk olduğunun farkındayım
Marek Hamsik: Şehrin hedefinin şampiyonluk olduğunun farkındayım
Marek Hamsik: Şehrin hedefinin şampiyonluk olduğunun farkındayım
Marek Hamsik: Şehrin hedefinin şampiyonluk olduğunun farkındayım
Marek Hamsik: Şehrin hedefinin şampiyonluk olduğunun farkındayım

Abdülkadir Ömür, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Marek Hamsik: Şehrin hedefinin şampiyonluk olduğunun farkındayım - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti 17:20 Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı 17:19 Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı Son dakika: Dün 44 kuruş zam gelen benzine bugün 28 kuruş daha zam geldi 17:17 Son dakika: Dün 44 kuruş zam gelen benzine bugün 28 kuruş daha zam geldi
Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere 15:55 Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu 15:23 Eşinin ihaneti sonrası canlı yayına katılan Berdan Mardini, çarpıcı açıklamalarda bulundu Süper Lig'de zirve değişti! Trabzonspor ve Beşiktaş favoriler arasında 15:02 Süper Lig'de zirve değişti! Trabzonspor ve Beşiktaş favoriler arasında
14:35 "Doğa manzaralı" diyerek bodrum katında yer alan, 12 metrekarelik daireye 1.250 lira kira istedi Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi 13:02 Suriyeli Ahmet, muz yediği görüntüleri paylaşan yurttaşları adına özür diledi

Son Dakika Haberleri
17:19 Kocasının suç makinesi yeğeniyle kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti
17:19 Musa Eroğlu'nun 55 yıllık eşi son yolculuğuna uğurlandı
17:18 Kapalı konservenin içinden göz çıktı, görenler neye uğradığını şaşırdı
17:17 Son Dakika: 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
17:16 Son dakika: Dün 44 kuruş zam gelen benzine bugün 28 kuruş daha zam geldi
16:06 Genç kadın sokakta göğsünden vurulmuş halde bulundu
16:03 Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu verecek olan CHP'ye ilk tepki geldi
15:55 Otomotiv sektörü zor durumda! Çin magnezyum sevkiyatını durdurdu, Avrupa'da stoklar bitmek üzere
15:51 Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme
15:46 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor 150 yıl önce bir gurbetçi şehre getirildi! Almak için metrelerce kuyruk oluşuyor         
17:27
Kapalı konservenin içinden göz çıktı, görenler neye uğradığını şaşırdı Kapalı konservenin içinden göz çıktı, görenler neye uğradığını şaşırdı         
17:19
Son Dakika: 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı Son Dakika: 11 ilaç daha geri ödeme listesine alındı         
17:18
Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine Son Dakika! AK Parti'den Suriye-Irak tezkeresine "Hayır" oyu verecek olan CHP'ye ilk tepki geldi         
16:03
Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme Dorukhan'ın ihanetine uğradığı öne sürülen Bahar Şahin'den çok ağır gönderme         
15:51
Sosyal medyada Sosyal medyada "Kılıçdaroğlu adayını buldu" iddiası olay oldu: 2. Ekmeleddin mi geliyor?         
15:14
Lastikçi ustası patron, işten çıkmak isteyen çırağını acımadan hortumla dövdü Lastikçi ustası patron, işten çıkmak isteyen çırağını acımadan hortumla dövdü         
14:40
ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde ORC Araştırma'nın patronundan dikkat çeken paylaşım: AK Parti'nin oy kaybı 10 puanın üzerinde         
13:23
Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu Türkiye'nin ünlü zincir marketinde çekilen görüntüler tepkilere sebep oldu         
12:18
Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı Edirnekapı Şehitliği'nde genç çiftlerin uygunsuz görüntüleri vatandaşları çileden çıkardı         
11:49
Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı Tuba Büyüküstün, evladını kaybeden eski sevgilisi Sami Saydan'ı yalnız bırakmadı         
11:45
100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi 100 bin lira değerindeki pırlantaları çalınan avukat, hırsızı bulduğuna sevinemedi         
11:03
Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi Gelinim Mutfakta'ya Songül Karlı yerine Safiye Soyman geldi         
10:45
1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar hapishanede tarz değiştirdi! İşte güncel görüntüsü         
10:41
Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi Hakemler skandal kararı yorumladı: Galatasaray'ın penaltısı tekrar edilmeliydi         
10:32
WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak WhatsApp'tan milyonlarca kullanıcısını ilgilendiren haber! Uygulama 1 Kasım'dan itibaren bu telefonlarda kullanılmayacak         
08:59
Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü Güntekin Onay'dan tarihi gaf! Canlı yayında skandalın eşiğinden dönüldü         
23:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2021 17:32:19. #1.12#
SON DAKİKA: Marek Hamsik: Şehrin hedefinin şampiyonluk olduğunun farkındayım - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement