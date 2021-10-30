Medipol Başakşehir, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre antrenman, Başakşehir Fatih Terim Stadı 'nın yanındaki sahada gerçekleştirildi.

Medipol Başakşehir , Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında 1 Kasım Pazartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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