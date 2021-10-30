Mensah'a geçmiş olsun mesajları

Yukatel Kayserispor futbolcusu Bernard Mensah'a takım arkadaşlarından geçmiş olsun mesajı yayınlandı.

Yukatel Kayserispor'un takım kaptanlarından Bernard Mensah'ın Karagümrük maçı öncesi sakatlanması moralleri bozarken takım arkadaşları geçmiş olsun mesajı yayınladı. Kayserispor futbolcuları Mame Thiam, Silviu Lung ve Campanharo, sosyal paylaşım sitesindeki hesaplarından Mensah'a geçmiş olsun dileklerini ilettiler. Kayserispor'un en önemli oyuncularından birisi olan Mame Thiam, 'Geçmiş olsun kardeşim' mesajı yayınlarken, Gustavo Campanharo 'Güçlü ol kardeşim. Dışarıda olmanın ne kadar zor olduğunu biliyorum. Biz seninle birlikteyiz. Geçmiş olsun' cümleleri kurdu. Kaleci Silviu Lung ise 'Güçlü ol Bernard Mensah. Sen inanılmaz bir sporcusun ve daha güçlü bir şekilde geri döneceksin' diyerek moral verdi. - KAYSERİ