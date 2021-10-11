Mersin GSK Kadın Voleybol takımı ilk haftayı galibiyetle kapattı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (GSK) Kadın Voleybol Takımı, mücadele ettiği Sigorta Shop Kadınlar 1. Ligi'ne hızlı başladı. Kadın Voleybol Ekibi, ligin ilk haftasında oynadığı maçta ilk galibiyetini aldı.

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