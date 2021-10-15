Üye Girişi
MHK ekim ayı değerlendirme seminerleri sona erdi - Son Dakika

MHK ekim ayı değerlendirme seminerleri sona erdi

15.10.2021 15:39
MHK ekim ayı değerlendirme seminerleri sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) düzenlediği ekim ayı değerlendirme seminerleri tamamlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) düzenlediği ekim ayı değerlendirme seminerleri tamamlandı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, hakem gelişim programları çerçevesinde düzenlenen seminerler, Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakalarında görev alan hakem, yardımcı hakem, gözlemci ve mentorların katılımıyla milli maçlar arasında gerçekleştirildi.

MHK ve eğitimciler tarafından belirlenen konular, MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg ve MHK Yardımcı Hakem Danışmanı Giovanni Stevanato tarafından katılımcılara aktarıldı.

Seminerde MHK Fiziksel Gelişim Ekibi, hakemlerin antrenman programları ve fiziksel ölçümleri ile ilgili geri bildirimlerde bulundu. Ayrıca ilk sekiz hafta maçlarında, hakemlerin toplam koşu mesafeleri, pozisyon bazında mesafeleri ve konumları incelenerek, bu verilerin bundan sonra da takip edileceği ve raporlanacağı vurgulandı.

TFF Sağlık Kurulu ile oluşturulan çalışmalar kapsamında, baskı altındaki performansın en üst seviyeye çıkarılması yönünde zihinsel dayanıklılık çalışmaları yapıldı. Hakemlerin zihinsel dayanıklılık konusunda değerlendirmelerinin yapılacağı ve sonrasında bireysel çalışmalara yönlendirileceği bilgilendirmesinde bulunuldu.

Seminerlerde zaman yönetimi, oyuncuların yönetimi, yerde kalan oyuncular, teknik alan yönetimi ve Video Yardımcı Hakem (VAR) çizgisi gibi konularda teknik çalışmalar yapıldı.

Zaman yönetimi

Müsabakalardaki zaman kayıplarını mümkün olduğunca önlemek ve daha iyi yönetmek için seçilmiş pozisyonlarla çalışmalar üzerinde duruldu.

Konu, ilave zaman yönetimi, kalecilerin zaman geçirmesi ve serbest vuruşlardaki zaman kayıpları başlıklarında ele alındı.

İlave zaman yönetiminde müsabakaların her bir devresinin sonuna eklenmesi gereken sürenin ve ilave zamanın içerisinde oluşan diğer zaman kayıplarının dikkatli bir şekilde hesaplanıp oynatılması gerektiği anlatıldı. Hakemlerin bu bölümlerde çok daha dikkatli ve yüksek konsantrasyonlu olmaları gerektiği vurgulandı. İkili mücadelelere daha yakın olup hata yapmamaları gerektiği de örneklerle anlatıldı. Ayrıca hakemlerin ilk yarıyı ve maçı bitirme prosedürlerini dikkatli uygulamaları gerektiği belirtildi.

Kalecilerin zaman geçirmesi konusunun maç içerisinde önleyici bir şekilde yönetilmesi ve dikkatli olunması istendi. Kaleciye sarı kart uygulamasının ilave zamana bırakılmaması gerektiği anlatıldı. Ancak ilave zamanda sarı kart gösterilmişse bu sürenin de eklenmesi gerektiğinin altı çizildi.

Serbest vuruşlardaki zaman kayıplarında ise hakemlerin serbest vuruş yönetimlerinde zaman kayıplarını azaltmaları istendi. Gösterilen örneklerle bu tip pozisyonları hızlandırmak için kullanılabilecek araçlar anlatıldı.

Oyuncuların yönetimi

Müsabakalardan önce yapılması gereken hazırlığın daha detaylı olması gerektiği anlatıldı.

Takımların taktiksel yaklaşımları, oyuncuların davranış biçimleri ve muhtemel yaşanabilecek pozisyonlar üzerinde nasıl çalışabilecekleri, kullanılan "maç analiz platformu" üzerinden gösterildi. Hakemlerin maç öncesi farkındalıklarını arttırmaları gerektiğinin altı çizildi.

Yerde kalan oyuncular

Konuyla ilgili sezon başında verilen MHK Talimatı hakemlere tekrar hatırlatıldı. Bu talimatın uygulama seviyesinin genel olarak olumlu olduğu, daha dikkatli olunarak bu seviyenin yükseltilmesi gerektiği belirtildi.

MHK Yaz Semineri sonrası kamuoyuna duyurulan talimat yeniden hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı:

"Süper Lig ve Birinci ligdeki maçlarda hakemlerden mümkün olduğunca oyuna tempo kazandırmaları istenmiş, konuyla ilgili çalışmalar yapılmıştır. Ayrıca hakemlerden gereksiz düdükleri azaltmaları istenmiştir. Oyun gereği bir mücadele sonrası yerde kalan oyuncu olduğunda (ciddi sakatlık olmadığında) ve top yerde kalan oyuncunun takımında kaldığında oyunu kesinlikle durdurmamaları istenmiştir. Ancak kafa kafaya bir çarpışma yaşanmışsa, bir sonraki pozisyon beklenmeden oyun hemen durdurulmalıdır."

Teknik alan yönetimi

Teknik direktörlerin ülkede baskı altında oldukları ve duygusal tepki verebilecekleri hatırlatıldı.

Hakemlerin teknik alanı mümkün olduğunca anlayışlı bir şekilde yönetmeleri istendi. Ancak kabul edilebilecek sınırı aşan, provokatif hareketlerin ise sıfır tolerans ile cezalandırılması istendi.

Ayrıca 4. hakemlerin öncelikli görevinin de maç içinde hakem ekibine yardımcı olmak olduğu hatırlatıldı. Bu bağlamda sahadaki hakem kararlarıyla ilgili kendilerine yapılan itirazları oyuna olan konsantrasyonlarını bozmadan, pozisyonlarla ilgili yorum yapmadan, iletişimi minimum düzeyde tutarak yönetmeleri gerektiği örneklerle anlatıldı.

VAR çizgisi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası sonrasında çok başarılı bulunan "VAR uygulamalarının" ve "müdahale çizgisinin", MHK Yaz Semineri'nde yapılan çalışmalarla Türkiye'de de aynı şekilde olması hedeflendi.

İlk 8 haftada MHK tarafından istenen ve hakemlerin uyguladığı VAR müdahale çizgisinin doğru ve başarılı olduğu vurgulandı. Bu çizginin korunması gerektiğinin altı önemle çizildi. Ancak sahadaki hakemlerin açık ve bariz hata yaptıkları pozisyonlarda, eğer VAR net bir kanıt görüyorsa, VAR müdahalesinin mutlaka gerektiği özellikle ceza alanı içindeki tutma/çekme pozisyonları, rakibin sağlığını tehlikeye atan hareketler, ceza alanı içindeki elle oynama pozisyonları ve muhtemel penaltı pozisyonları örneklerle anlatıldı.

Merkez Hakem Kurulu, Futbol Federasyonu, oyunlar, Ekim, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor MHK ekim ayı değerlendirme seminerleri sona erdi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Minaresiz cami görenleri şaşırtıyor! Cemaat hayırseverlerden yardım istiyor: Ezan sesi bazen hiç duyulmuyor 15:44 Minaresiz cami görenleri şaşırtıyor! Cemaat hayırseverlerden yardım istiyor: Ezan sesi bazen hiç duyulmuyor Stefan Kuntz seçimine Kasımpaşa'nın hocasından eleştiri: Kimlik değiştirin 15:35 Stefan Kuntz seçimine Kasımpaşa'nın hocasından eleştiri: Kimlik değiştirin Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı 15:22 Sivas, patates üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer aldı
Son Dakika: Erdoğan, Taliban'la yapılan görüşmenin detaylarını açıkladı: İnsanı yardım talepleri oldu, Afgan halkını destekleriz 14:54 Son Dakika: Erdoğan, Taliban'la yapılan görüşmenin detaylarını açıkladı: İnsanı yardım talepleri oldu, Afgan halkını destekleriz 10 gün önce kavga ettiği husumetlisini yemek yediği esnada öldürdü 14:34 10 gün önce kavga ettiği husumetlisini yemek yediği esnada öldürdü Esra Erol'da programında kocasıyla barışmak istemeyen kadın, sinir krizi geçirdi 14:28 Esra Erol'da programında kocasıyla barışmak istemeyen kadın, sinir krizi geçirdi
Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, Anayasa'ya rağmen YSK'yı tazminata mahkum etti 14:11 Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, Anayasa'ya rağmen YSK'yı tazminata mahkum etti 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor 13:40 6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor

Son Dakika Haberleri
15:44 Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin
15:34 Stefan Kuntz seçimine Kasımpaşa'nın hocasından eleştiri: Kimlik değiştirin
15:19 Max Kruse, Fenerbahçe'deki maaşını açıkladı! Kariyerinde en fazla maaşı bu kulüpten aldı
15:01 Son Dakika! Erdoğan'dan "Suriye'ye yeni harekat olacak mı? sorusuna cevap: Mücadelemiz bundan sonra farklı seyredecek
14:54 Son Dakika: Erdoğan, Taliban'la yapılan görüşmenin detaylarını açıkladı: İnsanı yardım talepleri oldu, Afgan halkını destekleriz
14:43 Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart
14:28 Esra Erol'da programında kocasıyla barışmak istemeyen kadın, sinir krizi geçirdi
14:22 Son dakika: Kılıçdaroğlu, bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek
14:10 Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, Anayasa'ya rağmen YSK'yı tazminata mahkum etti
14:08 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 15 Ekim 2021
Messi ve Ronaldo ilk 10'a bile giremedi! İşte dünyanın en pahalı futbolcuları Messi ve Ronaldo ilk 10'a bile giremedi! İşte dünyanın en pahalı futbolcuları         
16:00
Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin Bergüzar Korel anneleri uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin         
15:44
Dur ihtarına uymayıp polisi metrelerce sürükledi! Araç sahibi CHP'li başkan yardımcısı çıktı Dur ihtarına uymayıp polisi metrelerce sürükledi! Araç sahibi CHP'li başkan yardımcısı çıktı         
15:26
Son Dakika! Erdoğan'dan Son Dakika! Erdoğan'dan "Suriye'ye yeni harekat olacak mı? sorusuna cevap: Mücadelemiz bundan sonra farklı seyredecek         
15:01
Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart         
14:43
Araçtan para saçıldı, yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı Araçtan para saçıldı, yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı         
14:32
Son dakika: Kılıçdaroğlu, bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek Son dakika: Kılıçdaroğlu, bugün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile görüşecek         
14:22
Z kuşağı anketinde ilgi çeken sonuç! Gençler, Türkiye'den 3 ismi kendilerine rol model alıyor Z kuşağı anketinde ilgi çeken sonuç! Gençler, Türkiye'den 3 ismi kendilerine rol model alıyor         
14:08
Kandilli uyardı! Korkutan iklim değişikliği açıklaması: Su seviyesi yükseliyor, kıyı alanlarındaki bazı yerler sular altında kalacak Kandilli uyardı! Korkutan iklim değişikliği açıklaması: Su seviyesi yükseliyor, kıyı alanlarındaki bazı yerler sular altında kalacak         
13:24
Bilim Kurulu üyesi sözleriyle korkuttu: Kapanma istemiyorsak sabretmeliyiz Bilim Kurulu üyesi sözleriyle korkuttu: Kapanma istemiyorsak sabretmeliyiz         
12:50
Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak         
12:26
Vali'nin Vali'nin "4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz" sözlerine, sektörden destek geldi: Acil 200 kişi aranıyor         
11:49
Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi         
11:32
Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı         
11:05
Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı         
10:24
Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
08:09
İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış         
00:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 16:05:15. #1.13#
SON DAKİKA: MHK ekim ayı değerlendirme seminerleri sona erdi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement