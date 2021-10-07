Milli güreşçi Burhan Akbudak, Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi

Oslo'da Türkiye adına finale çıkan ilk isim olan Burhan, yarın Azerbaycanlı Rafig Huseynov ile altın madalya mücadelesi verecek.

Çeyrek finalde ABD'li Benjamin Provisor'u 10-0 sayı tuşuyla mağlup eden milli güreşçi, yarı finalde İranlı Pejman Soltanmorad Poshtam ile yaptığı müsabakayı 5-2 kazanarak adını finale yazdırdı.

Başkent Oslo'da devam eden organizasyonda grekoromen stil 82 kiloda Türkiye 'yi temsil eden Burhan Akbudak, ilk turda Ermeni Gegham Torgomyan'ı 12-0 sayı tuşuyla, ikinci turda Macar Laszlo Szabo'yu 11-0 öndeyken tuşla yendi.

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