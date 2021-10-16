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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Arjantin'de ilk yarışı kazandı - Son Dakika

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Arjantin'de ilk yarışı kazandı

16.10.2021 22:08
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Arjantin'de ilk yarışı kazandı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Arjantin'deki 12. ayağında koşulan ilk yarışta birinci olarak en yakın rakibi Jonathan Rea ile puan farkını 29'a yükseltti ve şampiyonluk için büyük avantaj elde etti.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Arjantin'deki 12. ayağında koşulan ilk yarışta birinci olarak en yakın rakibi Jonathan Rea ile puan farkını 29'a yükseltti ve şampiyonluk için büyük avantaj elde etti.

Toprak Razgatlıoğlu, Arjantin'in 4,2 kilometre uzunluğa sahip San Juan Villicum Pisti'nde bugünkü ilk yarışa ikinci cepten başladı.

Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımı adına yarışan ay-yıldızlı motosikletçi, 25. doğum gününde ilk yarışta damalı bayrağı birinci sırada geçti.

Bu yılki 12. birinciliğini elde eden Toprak Razgatlıoğlu, Arjantin'de de podyumun zirvesinde yer alarak İstiklal Marşı'nı dinletti.

Yarışı, Kawasaki pilotu Jonathan Rea ikinci, Ducati pilotu Michael Ruben Rinaldi ise üçüncü sırada bitirdi.

Bu sonuçla Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonada genel klasmanda en yakın rakibi Jonathan Rea'nın 29 puan (474) önünde 503 puanla zirvedeki yerini korurken, şampiyonluk için de büyük avantaj elde etti.

Red Bull sporcusu, yarın TSİ 18.00'de superpole yarışında, TSİ 21.00'de ise ikinci yarışta mücadele edecek.

Toprak Razgatlıoğlu, yarış sonrası açıklamasında, "Burada çok güçlüyüz. Dün de söylemiştim, iyi starta ihtiyacım vardı. Daha güçlüyüz, takımıma çok teşekkür ediyorum. Bugün aynı zamanda doğum günüm. Benim için mükemmel bir gün, yarın daha fazlasını deneyeceğim." diye konuştu.

Dünya Superbike Şampiyonası, Arjantin, Doğum, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Arjantin'de ilk yarışı kazandı - Son Dakika Spor


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