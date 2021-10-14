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Milli sporcu İtalya'da Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor - Son Dakika

Milli sporcu İtalya'da Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor

14.10.2021 09:56
Milli sporcu İtalya'da Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor

Eskişehirli milli kick boksçu Doğan Kılıç, 15-24 Ekim'de İtalya'da yapılacak olan Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.

Eskişehirli milli kick boksçu Doğan Kılıç, 15-24 Ekim'de İtalya'da yapılacak olan Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor.

Eskişehir'de yaşayan 22 yaşındaki milli kick boksçu Doğan Kılıç, 2016 yılında başladığı kick boks sporunda kendisine dört büyük hedef koydu. Bunlardan ilkini milli sporcu olarak gerçekleştiren genç sporcunun diğer hedefleri ise WAKO Pro K1 şampiyonu olmak, olimpiyatlarda ve dünyanın en büyük kick boks organizasyonu olan Glory'de dövüşmek. Geçmişte şampiyonlukları ve dereceleri bulunan milli sporcu, 2021 yılında kendi branş ve sıkletinin en yüksek puanına sahip sporcusu olarak İtalya'da yapılacak olan Kick Boks Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Kılıç, 15-24 Ekim tarihlerinde 36 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilecek şampiyonada Türk bayrağını dalgalandırmak ve İstiklal Marşını okutmak için sıkı çalışıyor.

"İnşallah gidip bayrağımızı sallandırıp, İstiklal Marşımızı okutacağız"

Kick boksla 2016 yılında tanıştığını ve birçok amatör ve profesyonel maç ile şampiyonluklar elde ettiğini belirten milli sporcu Doğan Kılıç, "Bu sene 67 kilogram büyük erkeklerde 2021 yılında en çok puanı toplayarak ülkemi temsil etmeye hak kazandım. 15-24 Ekim'de İtalya'da yapılacak olan Büyükler Dünya Şampiyonası'na katılacağım. İnşallah gidip bayrağımızı sallandırıp İstiklal Marşımızı okutup başarılı bir şekilde geleceğiz, hedefimiz bu. Çok çalıştık. Pandemi dönemi olsun, salonların kapandığı dönemler olsun çok zor günler geçirdik. Antrenmanlarımızı çok zor şartlar altında yaptık. Hak ettiğimi düşünüyorum ve 36 ülkenin katıldığı Dünya Şampiyonası'nda ülkemi temsil etmek gurur verici olacak, inşallah şampiyon olup geleceğim" dedi.

Günde üç antrenman yapıyor

Dünya şampiyonasında başarı elde etmek için sıkı çalıştıklarını aktaran Doğan Kılıç, "Sabah 09: 00'da kalkıp antrenmana geliyorum. Antrenmanı bitirdikten sonra dinleniyorum ve öğle saatlerinde tekrar antrenman yapıyorum. Akşam 18: 00 -19: 00 gibi tekrar antrenman olmak üzere yoğun dönemlerde günde üç antrenman yapıyorum. Hazırlık dönemlerim bu şekilde geçiyor" diye anlattı.

"Dört hedefimden ilkini gerçekleştirdim"

Kick boks kariyerindeki hedeflerinden bahseden genç sporcu, "Benim dört büyük hedefim var. Birincisi A milli sporcu olup milli takıma gitmek, ikincisi WAKO PRO K1 style dünya şampiyonluk kemerini almak, üçüncüsü kick boksta olimpiyat görmek ve dördüncüsü de dünyanın en büyük kick boks organizasyonu olan Glory'de dövüşmek. Milli sporcu oldum, hedefimin bir tanesini gerçekleştirdim. İnşallah bu yolda emin adımlarla yavaş yavaş ilerliyorum" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlukları ve dereceleri bulunuyor

Öte yandan 22 yaşındaki sporcu daha önce Kick boks Gençler 67 kg K1 kategorisinde uluslararası şampiyonluk, Lowkick'te uluslararası üçüncülük, Büyükler kategorisinde 67 kg K1 Avrupa Kupası şampiyonluğu, Turkish Open 67 kg büyük erkekler kategorisinde üçüncülük ve Türkiye Şampiyonasında ikincilik elde etti. - ESKİŞEHİR

Milli sporcu İtalya'da Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor
Milli sporcu İtalya'da Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor
Milli sporcu İtalya'da Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor
Milli sporcu İtalya'da Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor
Milli sporcu İtalya'da Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor

Milli Sporcu, Kick Boks, İtalya, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Milli sporcu İtalya'da Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Milli sporcu İtalya'da Türk bayrağını dalgalandırmak istiyor - Son Dakika
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