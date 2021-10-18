Üye Girişi
Modern pentatlonda "2024 Paris'te çifte madalya" hesapları - Son Dakika

Modern pentatlonda "2024 Paris'te çifte madalya" hesapları

18.10.2021 11:03
Modern pentatlonda

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, "Amacımız 2024 Paris'e 2 kadın 2 erkek sporcu 4 kotayla gitmek.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Veli Ozan Çakır, "Amacımız 2024 Paris'e 2 kadın 2 erkek sporcu 4 kotayla gitmek. Oradan da 2 madalyayla dönmek." dedi.

Veli Ozan Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıllık federasyon başkanlığı sürecinde yaşanan gelişmeler, 2020 Tokyo ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Federasyonda göreve başladıklarında idari ve mali açıdan sıkıntılı durumlarla karşılaştıklarını ve bunların hepsini aştıklarını belirterek, "Doğru işlerle, projelerle kapıyı çaldığımızda devletimizin bize gerekli desteği verdiğini gördük. Biz de doğru bildiğimiz yoldan şaşmadan ilerledik. her projemizde her adımımızda destek aldık." diye konuştu.

Türkiye'yi modern pentatlon branşında olimpiyatlarda ilk kez 2016 Rio'da temsil eden, 2020 Tokyo'da da ilk 5 sporcu arasına girmeyi başaran İlke Özyüksel'in 2024 Paris'te madalya umutlarını artırdığını dile getiren Çakır, şöyle devam etti:

"Amacımız 2024 Paris'e 2 kadın 2 erkek sporcu 4 kotayla gitmek. Oradan da 2 madalyayla dönmek. bu güçte sporcularımız var. çok iyi hazırlanıyorlar. Alttan gelen çok sporcumuz var. A milli takımımız çok güçlü. İnanıyorum ki ilk ikiye kimin gireceği Türkiye'yi Paris'te kimlerin temsil edeceği anlamında çok ciddi bir mücadele yaşayacağız. Orada iki madalya alacağımıza ben inanıyorum. Uluslararası otoritelere de Paris Olimpiyatları'nda İlke'yi madalya için çok avantajlı görüyor. Genç sporcu. Tokyo'daki ilk 10 bakıldığında çok ciddi bir yaş avantajı var. Olimpiyatlarda ilk 3 te 30 yaşın altında sporcu yoktu."

2023 Avrupa Şampiyonası'nda bir kadın bir erkek kotası alınabileceğine dikkati çeken Çakarı, "İlk hedefimiz bu şampiyonada 2 kotayı cebimize koymak. Diğer uluslararası organizasyonlar da diğer kotalarımızı çıkarmak istiyoruz. 2023'te madalya alan sporcularımız doğrudan madalya hedefiyle Paris için çalışabilecekler." ifadelerini kullandı.

Ankara'da modern pentatlon tesisi

Veli Ozan Çakır, Ankara'da modern pentatlon bünyesindeki 5 branşın da (atıcılık, binicilik, eskrim, koşu, yüzme) icra edilebildiği bir tesisin yapılacağını söyledi.

Tesisin uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapabileceğini dile getiren Çakır, "Sporcular, 5 disiplinin antrenmanlarını farklı tesislerde yaptıklarında ulaşım, trafik, zaman kaybı, fiziksel yorgunluk gibi dezavantajlı durumlar yaşayabiliyorlar. Hem bu anlamda elimizi rahatlatacak hem de modern pentatlonun Türkiye'de en aktif olduğu Ankara merkezi olacak. Hem ulusal hem de uluslararası kamplarımızı yapabileceğimiz sporcularımızı gelişim kamplarımıza alabileceğimiz, eksiklerini giderebileceğimiz, Avrupa, dünya şampiyonalarına, olimpiyat oyunlarına hazırlayabileceğimiz bir tesis bizim için büyük avantaj olacak." diye konuştu.

İlke Özyüksel'in modern pentatlonun kitleselleşmesi sürecinde katkısının büyük olduğunu ifade eden Çakır, şunları söyledi:

"İlke'nin başarıları altyapıyı da tetikledi. Onu takip eden sporcular önemli başarılara imza atmaya başladı. Bu yıl ilk defa koşu, atış, yüzme disiplininde ilk dünya şampiyonluğumuzu kazandık. Artık gittiğimiz her şampiyonada madalyalarla dönüyoruz. Sporcularımızın öz güvenleri yerine geldi. Türkiye ekol ülke oldu. İlkenin olimpiyat beşinciliği bu süreci taçlandırdı. Modern pentatlondaki branşlarla Türkiye'nin rahat madalya kazandığı branşlar değil. Dolayısıyla bir Türk sporcunun bu 5 branşın toplamından oluşan bir spor dalında olimpiyat beşinciliği elde etmesi bizim için büyük bir şans biz de bunu değerlendirmek istiyoruz. Hem İlke'yi Paris'te madalya için en iyi şekilde hazırlamak hem de ona rakip olacak Türk sporcuları hazırlamak istiyoruz. Türkiye öyle bir ülke olsun istiyoruz ki olimpiyatta 2 kadın 2 erkek sporcu kotası var, 2 den fazla sporcu kota alsın en iyi ikiyi biz seçelim o noktaya gelelim istiyoruz."

"Dünyanın diğer ucundan teklifler geldi"

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ortaklaşa projesiyle yerli ve milli lazer silah ve hedef sistemleri ürettiklerini ifade eden Çakır, "Paraguay, Venezüella gibi dünyanın diğer ucundan teklifler geldi." dedi.

Paraguay Spor Bakanlığı ile yakın ilişkilerinin sürdüğünü dile getiren Çakır, sözlerini şöyle tamamladı:

"Belki de Paraguay'da modern pentatlon sporunun başlamasına federasyonumuz vesile olacak. Bu sayede uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmak anlamında da olumlu sonuçları oluyor. 2022 Dünya Kupası etaplarından birini ülkemize kazandırmıştık şimdi 2022 Dünya Kupası finalini de ülkemize kazandırmak üzereyiz. Kasım ayında netleşecek. Bununla beraber 2023 ve 2024 dünya kupası finallerini de alıyoruz. Aksilik olmazsa 3 yıl üst üste dünya kupası finallerini ülkemizde ağırlayacağız."

Togo Cumhuriyeti, Olimpiyat, Türkiye, Paris, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Modern pentatlonda '2024 Paris'te çifte madalya' hesapları - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Pusu kurup pompalı ile saldırdılar: 1 ölü, 5 yaralı 10:52 Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Pusu kurup pompalı ile saldırdılar: 1 ölü, 5 yaralı Adana'da ailesiyle birlikte yaşadığı evde susturucuyla başından vurulmuş halde bulundu 10:45 Adana'da ailesiyle birlikte yaşadığı evde susturucuyla başından vurulmuş halde bulundu Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı 10:28 Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı
AK Partili Ortahisar Belediye Başkanı'nın 'Şikeci Fenerbahçe' paylaşımı taraftarı öfkelendirdi 10:19 AK Partili Ortahisar Belediye Başkanı'nın 'Şikeci Fenerbahçe' paylaşımı taraftarı öfkelendirdi Oyuncu Arzu Yanardağ'dan yıllar sonra gelen itiraf: Borderline'ım vardı 10:08 Oyuncu Arzu Yanardağ'dan yıllar sonra gelen itiraf: Borderline'ım vardı Rapçi Murda'ya gözaltı şoku! Şarkılarıyla uyuşturucuya özendirme suçundan ifadesi alındı 09:50 Rapçi Murda'ya gözaltı şoku! Şarkılarıyla uyuşturucuya özendirme suçundan ifadesi alındı
Fenerbahçe'de Ali Koç, Altay Bayındır ve Mesut Özil taraftara seslendi! Tek tek söz verdiler 09:46 Fenerbahçe'de Ali Koç, Altay Bayındır ve Mesut Özil taraftara seslendi! Tek tek söz verdiler Prof. Dr. Uğur Şahin'den 3. doz açıklaması: Hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak 09:26 Prof. Dr. Uğur Şahin'den 3. doz açıklaması: Hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak

Son Dakika Haberleri
10:51 Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti! Pusu kurup pompalı ile saldırdılar: 1 ölü, 5 yaralı
10:47 Vitesse taraftarlarının sevinci, tribünün çökmesine neden oldu
10:45 Adana'da ailesiyle birlikte yaşadığı evde susturucuyla başından vurulmuş halde bulundu
10:39 Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor
10:28 Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı
10:19 AK Partili Ortahisar Belediye Başkanı'nın 'Şikeci Fenerbahçe' paylaşımı taraftarı öfkelendirdi
10:16 Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü
10:02 Serhat Akın'dan hakem Ali Şansalan'a ağır yorum: Bu hakem art niyetli değilse ben bir şey bilmiyorum
09:57 Meteoroloji uyardı! Özellikle Karadeniz bölgesine "Şiddetli yıldırım" uyarısı yaptı
09:55 Kripto dünyasının en çok takip edilen isminden Mezkez Bankası'na öneri: Rezerve 5 milyar dolarlık Bitcoin eklenebilir
Eski Milli futbolcu Emre Aşık kaza yaptı! Tedaviye alındı Eski Milli futbolcu Emre Aşık kaza yaptı! Tedaviye alındı         
10:56
Vitesse taraftarlarının sevinci, tribünün çökmesine neden oldu Vitesse taraftarlarının sevinci, tribünün çökmesine neden oldu         
10:48
Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor         
10:39
Rusya'da okulda panik anları! Silahla etrafa ateş açan öğrenciyi müdür etkisiz hale getirdi Rusya'da okulda panik anları! Silahla etrafa ateş açan öğrenciyi müdür etkisiz hale getirdi         
10:28
Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü         
10:16
Serhat Akın'dan hakem Ali Şansalan'a ağır yorum: Bu hakem art niyetli değilse ben bir şey bilmiyorum Serhat Akın'dan hakem Ali Şansalan'a ağır yorum: Bu hakem art niyetli değilse ben bir şey bilmiyorum         
10:03
Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! 9,29 ile en yüksek seviyesinde Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! 9,29 ile en yüksek seviyesinde         
09:47
Kudret narı rağbeti artıyor! Faydaları saymakla bitmez Kudret narı rağbeti artıyor! Faydaları saymakla bitmez         
09:40
Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış         
09:06
Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar         
09:04
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kavgaya dair ilk açıklama: Beni tehdit eden kişi Cumhurbaşkanı'nın berberiymiş Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kavgaya dair ilk açıklama: Beni tehdit eden kişi Cumhurbaşkanı'nın berberiymiş         
23:32
Okan Bayülgen'den Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajı için olay yorum! Sonra hemen düzeltti Okan Bayülgen'den Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajı için olay yorum! Sonra hemen düzeltti         
20:22
Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor         
19:35
Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı         
18:04
Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi         
17:23
Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu         
16:51
Gazeteci Candaş Tolga Işık, oyun yayıncılarının kazancını eleştirdi! Jahrein, ''Hodri meydan'' dedi Gazeteci Candaş Tolga Işık, oyun yayıncılarının kazancını eleştirdi! Jahrein, ''Hodri meydan'' dedi         
18:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 11:08:38. #1.11#
SON DAKİKA: Modern pentatlonda "2024 Paris'te çifte madalya" hesapları - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement