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RH Bandırmaspor - Samsunspor maçının ardından -1- - Son Dakika

RH Bandırmaspor - Samsunspor maçının ardından -1-

30.10.2021 17:35

- Mustafa Gürsel: "Biz iyi ve oynamaya çalışan bir takımız" Fuat Çapa: "Diamente'nin sakatlanması oyun düzenizi bozdu" TFF 1.Lig'in 11. hafta müsabakası sonrası her iki takımın teknik sorumluları açıklama yaptı.

- Mustafa Gürsel: "Biz iyi ve oynamaya çalışan bir takımız"

Fuat Çapa: "Diamente'nin sakatlanması oyun düzenizi bozdu"

BALIKESİR - TFF 1.Lig'in 11. hafta müsabakası sonrası her iki takımın teknik sorumluları açıklama yaptı.

Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik sorumlusu Mustafa Gürsel, kazandıkları Samsunspor maçı sonu açıklamasında, "Öncelikle güzel bir maç oldu. Oyuncularımı kutluyorum ve tebrik ediyorum. Samsunspor'a da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Bugün hava güneşli olmasına rağmen rüzgar vardı. Oyunun ilk yarısında oyunun kontrolü bizdeydi. Golden öncede pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Uzatmada golün gelmesi ilk yarının artısında golün gelmesi içeriye moralli girdik. İkinci yarı rüzgar karşımızda görünse de ayağa pasla oynayarak çıkmaya çalıştık. Bazı bölümlerde zorlandığımız anlarda oldu. Mutluyuz. Pozisyonlara da girdik. Sonlara doğru bulduğumuz golle maçı 2-0 kazandık. Bugünde bunu başardığımız için mutluyuz. Biz iyi bir takımız ve oynamaya çalışan bir takımız. Haftaya Boluspor maçı var ona hazırlanacağız inşallah devamı gelir" dedi.

Fuat Çapa: "Diamente'nin sakatlanması oyun düzenizi bozdu"

Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, maç sonu yaptığı açıklamada, "Bandırma karşılaşması zor bir karşılaşma. Rüzgarın ne kadar etkili olduğunu biliyorduk. İlk yarıda rüzgarı arkasına alan takımın baskılı olacağını biliyorduk. Maç esnasında bunu etkili bir şekilde gördük. Her iki takımda etkili ve kontrollü oynadı. Diamante'nin sakatlanması ve son dakikada yediğimiz gol rakibin motivasyonu açısından iyi zamanda geldi. İkinci devre ilk devrenin tam tersi oldu. Biz daha fazla topa sahip olduk ve daha etkili olduk. O kadar duran top kullandık. 18 etrafında çok doğru pozisyonlar bulamadık. Beraberliği ararken yememiz gereken bir gol yedik. Kaleci ile defansımızın anlaşamamasını rakibimiz değerlendirdi ve golünü attı. Milli takım arasında değerlendirme yapacağız. Özellikle sakatlıktan dönen oyuncularımız çok sayıda olması ve alternatifimiz olmaması. Milli takım arasını iyi değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

RH Bandırmaspor - Samsunspor maçının ardından -1-
RH Bandırmaspor - Samsunspor maçının ardından -1-
RH Bandırmaspor - Samsunspor maçının ardından -1-
RH Bandırmaspor - Samsunspor maçının ardından -1-
RH Bandırmaspor - Samsunspor maçının ardından -1-
RH Bandırmaspor - Samsunspor maçının ardından -1-

Futbol Federasyonu, Mustafa Gürsel, Samsunspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor RH Bandırmaspor - Samsunspor maçının ardından -1- - Son Dakika Spor


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