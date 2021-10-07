Nazilli Belediyespor'a derbi morali

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor, üst üste 2 deplasman mağlubiyetinin ardından taraftarı önündeki Ege derbisinde Bucaspor 1928'i 1-0 yenmenin sevincini yaşıyor. Lige 2 galibiyetle başlayıp ardından frene basan Nazilli, rakibini Mehmet Özdıraz'ın tek golüyle geçerek 5 maçta 9 puana ulaştı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Kadir Kar da galibiyetin ardından rahat bir nefes aldı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Kar, ortaya koydukları karakterle kazanmasını bildiklerini belirterek, yeni bir başlangıç yaptıklarını söyledi.

Kendileri için kritik öneme sahip müsabakadan galibiyetle ayrılmanın sevincini yaşayan Kadir Kar, "Lige iyi bir başlangıçtan sonra Amed Sportif ve Zonguldak Kömürspor maçlarında şanssız şekilde mağlup olmuştuk. Mücadele olarak iyiydik ama ya son vuruşlarda ya da final paslarında sıkıntı yaşadık. Bu maç bizim için karakter maçıydı, tekrar başlangıç maçıydı. Nazilli'nin çocukları sağlam duruş gösterdiler ve maçı kazanmasını bildik. Taraftarlarımıza ve Nazilli halkına teşekkür ediyoruz" dedi. Kar, pazar günü 1922 Konyaspor maçını da kazanmak istediklerini belirtti.