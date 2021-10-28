Nazilli Belediyespor'a kupa morali

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son 3 maçından beraberlikle ayrılarak Play-Off hattının uzağında kalan Nazilli Belediyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda teselli buldu. Kupada 3'üncü turda deplasmanda Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u normal süresi golsüz biten maçta seri penaltılarla 6-5 mağlup ederek eleyen Nazilli, alkış aldı.

Futbolcularının gösterdikleri performanstan memnun kaldığını belirten teknik direktör Kadir Kar, "Erzurumspor karşısında inanılmaz bir şekilde mücadele ettiler. Sahaya bir karakter koyduk. Uzun süre oynamamış oyuncularla birlikte, alışık olmadığımız yüksek rakımda bu başarıyı yakaladık. Bu rekabet düzeyi takıma da olumlu yansıyacak" dedi.

ZEKERİYA'YA ALKIŞNazilli Belediyespor'da Kadir Kar, kurtarışlarıyla siyah-beyazlı ekibe turu getiren kaleci Zekeriya Topayan'a da ayrı bir parantez açtı. Deneyimli futbolcunun çok değerli bir kaleci olduğunu belirterek, "Biz elimizdeki değeri bilmiyoruz. Elimizde birçok değer var. Zekeriya, Alper, Eren, Yunus hepsi birbirinden değerli. Kalede sıkıntımız yok. Zekeriya hem ağabeyliği ve kaptanlığıyla inanılmaz bir performans gösteriyor. Herkes üzerine düşen görevi yerine getiriyor" diye konuştu.