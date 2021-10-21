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Nesibe Aydın, İsrail deplasmanına eksik kadroyla gitti - Son Dakika

Nesibe Aydın, İsrail deplasmanına eksik kadroyla gitti

21.10.2021 10:02
Nesibe Aydın, İsrail deplasmanına eksik kadroyla gitti

EuroCup'ta mücadele eden Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, İsrail'in Ramla takımına karşı bugün TSİ 21.00'de zorlu bir maça çıkacak.

EuroCup'ta mücadele eden Nesibe Aydın Kadın Basketbol Takımı, İsrail'in Ramla takımına karşı bugün TSİ 21.00'de zorlu bir maça çıkacak.

Kulüp başkanı Mirkan Aydın; yapılan son Covid-19 PCR testi sonucunda başantrenör, yardımcı antrenör ve takım kaptanlarının pozitif çıkması nedeniyle sıkıntılı bir sürece girdiklerini ifade etti.

İsrail deplasmanına 3 önemli eksikle giden takımın başında 3'üncü antrenör Ahmet Gülen yer alacak.

EuroCup'taki ilk maçını kendi evinde, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki ilk maçını ise deplasmanda kazanan Nesibe Aydın, önemli eksikliklere rağmen İsrail'den galibiyetle dönmek hedefinde.


Nesibe Aydın, İsrail deplasmanına eksik kadroyla gitti

Mirkan Aydın, basketbol, İsrail, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nesibe Aydın, İsrail deplasmanına eksik kadroyla gitti - Son Dakika Spor


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