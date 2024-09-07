Altunhisar GSB Spor Okulları Kapanış Töreni

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Altunhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yaz dönemi boyunca devam eden GSB Spor Okulları görkemli gösterilerin yer aldığı programla sona erdi.

Altunhisar Kapalı Spor Salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere mesajı ve Altunhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü faaliyetlerinin yer aldığı sinevizyon gösterimiyle devam eden programda konuşan Altunhisar Belediye Başkanı Neşet Doygun "Çocuklarımızın, gençlerimizin sporla büyüyen sağlıklı nesiller olarak yetişmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Hepinizi bir kez daha tebrik ediyor, gelecek dönemlerde de birlikte nice başarılar paylaşmayı diliyorum " ifadelerine yer verdi.

Altunhisar Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammed Esat Şafak ise konuşmasında şunları söyledi; "GSB spor okullarımızı bu sene yoğun katılımla gerçekleştirdik. Bu yaz birbirinden güzel etkinlikleri ilçemize kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Şairin şiirinde ifade ettiği gibi, batıla kanıp asla nefsine uymayan, inançlı nesillerin öncüsü olan, hakkın gür sesi olup, hakkı haykıran bir gençlik istiyoruz. Gayretimiz başarıdan başarıya koşan, şanlı bayrağımızı dünyanın dört bir tarafında dalgalandıran, ecdadımıza yaraşan bir gençlik. Sizler bu değerler etrafında gayret gösterdiğiniz zaman bizler inanıyoruz ki bu çatı altından nice başarılara imza atan gençlerimiz çıkacaktır."

Yapılan konuşmaların ardından öğrenciler tarafından atletizm, jimnastik, geleneksel okçuluk, taekwondo branşlarında gösteriler sunuldu.

Yoğun katılımla gerçekleşen kapanış programında Yaz Spor Okullarına katılan gençlere protokol üyeleri tarafından başarı belgesi verildi. - NİĞDE