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Spor okulları antrenörlerine hizmet içi eğitim - Son Dakika

Spor okulları antrenörlerine hizmet içi eğitim

02.02.2022 09:51
Spor okulları antrenörlerine hizmet içi eğitim

Kocaeli'de "Ücretsiz Spor Okulları" projesi kapsamında görev alan antrenörlere yönelik hizmet içi eğitim verildi.

Kocaeli'de "Ücretsiz Spor Okulları" projesi kapsamında görev alan antrenörlere yönelik hizmet içi eğitim verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Ücretsiz Spor Okulları projesi yoğun ilgi görüyor. Proje, çocuklara birbirleriyle kaynaşmayı, sevgiyi, arkadaşlığı, dostluğu, fair playi öğretirken, spor kültürü ve spor ahlakıyla bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen hizmet içi eğitimde; mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan spor eğitimlerinde güncel ve bilimsel yaklaşımların kazandırıldığı, birbirinden özel tema ve farklı başlıkları içeren dört gün süren eğitim ile sporda devamlılığı sürdürmek ve yenilikleri yakından takip etmek amaçlandı.

Türkiye'ye örnek bir karar

Açılış konuşmasını yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları projesi kapsamında yarı zamanlı görev yapan Spor Müdürlüğü'ne bağlı eğitmenlerimiz tam zamanlı çalışır modele kavuştu. Eğitmenlerimiz böylece hem daha etkin ve verimli çalışacaklar hem daha çok öğrenci ve sporcuya hizmet verecekler. Öğretmenlerimizin daha iyi koşullarda çalışması gerekiyor. Eğitime yatırım yapmaktan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın, bizlere gençlere yapılan yatırımların en değerli yatırımlar olduğunu, kökleri ezelde, dalları ebedde güçlü bir nesil inşa etmenin bu dünyaya yapılacak en güzel hizmet olduğunu defaten söyledi. Bu cihette ilerlemeye kararlıyız. 2021 yılında altmışın üzerinde birbirinden güzel etkinlikler yaptık. Arasında Dünya Şampiyonası'nın da olduğu bu etkinlikler sayesinde yaklaşık 300 bin gencimizle etkileşim haline geçmiş olduk. 2022 yılında ümit ediyoruz ki 'Spor Kenti Kocaeli' vizyonu ruhuna uygun çalışmaların altına hep birlikte imza atacağız. Bunu yapacak yetenek ve güce sahibiz. Takvimimizi oluşturduk, heyecanla gençlerimizle ve sporcularımızla güzel işlere imza atacağız" dedi. - KOCAELİ

Spor okulları antrenörlerine hizmet içi eğitim
Spor okulları antrenörlerine hizmet içi eğitim

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Spor Okulları, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor okulları antrenörlerine hizmet içi eğitim - Son Dakika Spor


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