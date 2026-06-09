Spor Okulları\'na Ücretsiz Kayıtlar Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları ve Engelsiz Spor Okulları'nda yaz dönemi kayıtları başladı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, çocukların yaz aylarını daha verimli ve hareketli geçirmelerini sağlamak istediklerini belirterek, ailelere çocuklarını tamamen ücretsiz olan bakanlık tesislerine getirmeleri çağrısında bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocuk ve gençlerin yaz aylarında hem vakitlerini daha verimli geçirmesi hem de sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları bu yıl da uygulanacak. 3-18 yaş grubundaki çocuk ve gençlerin ücretsiz yararlanabileceği GSB Spor Okulları için kayıtlar alınmaya başlandı.

Her yıl binlerce öğrencinin spor yapmak için tercih ettiği GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okullarındaki eğitimlerden yararlanmak isteyenler, Türkiye'nin 81 ilindeki Gençlik ve Spor İl veya İlçe Müdürlüklerine giderek başvurulabileceği gibi e-Devlet kapısı üzerinden de çevrimiçi başvuru yapabilecek.

Uzman antrenörler eşliğinde verilecek eğitimlerin ardından tüm katılımcılara Spor Bilgi Sistemi üzerinden sporcu kartı oluşturulacak.

GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okullarında yetenekleriyle ön plana çıkan sporcu çocuklar; spor kulüplerine, Anadolu Yıldızlar Ligi ve Okul Spor faaliyetlerine yönlendirilecek.

GSB Spor Okullarının temsili açılışı ise, 29 Haziran'da gerçekleştirilecek.

"Çocuklarınızı güvenli ve modern tesislerimize getirin"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okullarında futboldan basketbola, yüzmeden tenise, voleyboldan jimnastiğe kadar farklı branşlarda eğitim verildiğini belirterek, ailelere çocuklarını bakanlık tesislerine getirmeleri çağrısında bulundu.

Sporun bir yaşam biçimi haline gelmesini arzuladıklarını ifade eden Bakan Bak, "Bakanlık olarak öncelikli görevimiz; çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları spora yönlendirmek. GSB Spor Okullarında eğitim görenlerin en az bir spor dalında uzmanlaşmasını ve sporun daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamak amacındayız. Bunun yanında engelli bireylerin spora erişimlerini kolaylaştırıp, potansiyeli yüksek engelli bireylerin kulüp sporcusu olmalarını sağlıyoruz. Bu vesileyle ailelere seslenmek istiyorum; çocuklarınızı kendilerini geliştirebilecekleri, güvenli ve modern tesislerimize getirsinler. Spor okullarımızda eğitim ücretsiz. Gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü kullanmalıyız" dedi. - ANKARA