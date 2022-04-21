Spor okullarında 6 bin çocuk yıl boyu kesintisiz eğitim alıyor - Son Dakika

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir'de 41 tesis ve 16 branşta ücretsiz gerçekleşen spor okullarında 6 bin çocuğun yıl boyu kesintisiz eğitim aldığını söyledi.

Yüreğir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak için açtığı spor kursları yıl boyu kesintisiz devam ediyor. Futbol, basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi, badminton, bocce, yüzme, güreş, okçuluk, tekvando, karate, muaythai, jimnastik, bisiklet ve satrançtan oluşan 16 branştaki kurslarda alanında uzman eğitmenler görev yapıyor.

Ücretsiz spor okullarından 6-15 yaş arası çocuklar yararlanıyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçe genelinde 41 tesis ve 16 branşta ücretsiz gerçekleşen spor okullarında 6 bin çocuğun eğitim aldığını belirterek, "Spora çok önem veriyor, çocuklarımıza sporu sevdiriyoruz. Farklı yaş guruplarına göre ayrılan çocuklarımız kendi yaş kategorilerine göre farklı eğitimlere tabi tutuluyor. Çocuklarımızın bedenen gelişmesi kadar ruhen gelişmelerine de önem veriyoruz. Spor okulumuza gelen öğrencilerimize, aile sevgisi, vatan sevgisi, küçük ve büyüklerle ilişkiler ile okul eğitimlerinin önemini anlatıyoruz. Çocuklarını bize emanet eden değerli ailelerimize ve sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Yüreğir Belediyesi'nin birçok branşta lisanslı sporcu yetiştirdiğini ifade eden Başkan Kocaispir, "Bu konuda tesisleşme bakımından çok ciddi yatırımlar yaptık. 10 sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 2 kapalı spor salonu, 1 yarı olimpik yüzme havuzumuzun yanı sıra ilçemizi yeni spor tesisleri ile donatmaya devam ediyoruz.

Gerçekleştirilen çalışmalarımız neticesinde spor yapan çocuklarımızın sayısında her geçen gün artış yaşanıyor. Böylece Yüreğir'de sporun altyapısına da ciddi katkı sağlıyoruz" şeklinde konuştu. - ADANA