Olimpik Marsilya, Cengiz Ünder'in golüyle Clermont'u 1-0 yendi

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) yapılan maçta Olimpik Marsilya, milli futbolcu Cengiz Ünder'in golüyle Clermont'u 1-0 mağlup etti.

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) yapılan maçta Olimpik Marsilya, milli futbolcu Cengiz Ünder'in golüyle Clermont'u 1-0 mağlup etti. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Marsilya, ligin 12'nci haftasının son karşılaşmasında Clermont takımına konuk oldu. Milli futbolcu Cengiz Ünder'in 25'inci dakikada attığı golle Marsilya ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci devrede her iki takımdan gol sesi çıkmadı ve Marsilya sahadan 1-0 galip ayrıldı. Cengiz Ünder, 90 dakika sahada oynadı. Bu skorla Marsilya, puanını 22'ye yükselterek 3'üncü sıraya yerleşti. Clermont ise 13 puanda kaldı.

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