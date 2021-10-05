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Peribacalarının eteklerinde, 16-17 Ekim'de yaklaşık 2.500 sporcu yarışacak - Son Dakika

Peribacalarının eteklerinde, 16-17 Ekim'de yaklaşık 2.500 sporcu yarışacak

05.10.2021 13:07
Peribacalarının eteklerinde, 16-17 Ekim'de yaklaşık 2.500 sporcu yarışacak, System.String[]

16-17 Ekim 2021'de koşulacak patika koşusu yarışı Salomon Cappadocia Ultra-Trail'in tanıtım toplantısı, Ürgüp Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

16-17 Ekim 2021'de koşulacak patika koşusu yarışı Salomon Cappadocia Ultra-Trail'in tanıtım toplantısı, Ürgüp Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıda Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve Argeus Travel & Events Sahibi Aydın Ayhan Güney medya mensuplarıyla bir araya geldi. 119 km, 63 km ve 38 km olmak üzere üç farklı parkurdaki yarışlara sahne olacak Salomon Cappadocia Ultra-Trail'de yerli-yabancı yaklaşık 2.500 sporcu yarışacak.

Ülkemizin en yüksek katılımlı spor etkinliklerinden Salomon Cappadocia Ultra-Trail için heyecan gün geçtikçe artıyor. 16-17 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenecek organizasyona Türk sporcuların yanı sıra dünyanın uzak coğrafyalarından atletler de katılacak.

"Bu organizasyonun, uzun yıllar bölgemizde devam etmesini diliyorum"

Salomon Cappadocia Ultra-Trail'i aynı heyecan ve gerçekleştirmek için desteklerini sürdüren Ürgüp Kaymakamı Mehmet Maraşlı, "2020 yılında iptal etmek zorunda kaldığımız organizasyonumuzu bu yıl yine aynı heyecan ve istekle gerçekleştirmek adına Kaymakamlığımız olarak desteğimizi sürdürerek, bölgemize milyonlarca TL katkı sağlayan bu organizasyonu gerçekleştirdikleri için Argeus Travel & Events'e, Aydın Ayhan Güney'e ve ekibine teşekkür ediyoruz. Özellikle turizm hareketliliği sağlayacak bu organizasyonun uzun yıllar bölgemizde devam etmesini diliyorum" dedi.

"Ürgüp'ümüze, Kapadokya'mıza ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun"

Bu yıl yedinci yılını kutlayacak yarışın tanıtım toplantısı ise Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Aktürk, yarış öncesindeki çalışmalarını şu şekilde özetledi:

"Peri bacaları, vadileri ile doğal; kayaç yerleşim yerleri, ibadethaneleri, konakları, hamamları ile tarihsel; gastronomisi, beşeri yapısı ile sıcak; balon, atv, jeep safari, at, turları ile fantastik; eşi benzeri olmayan bu eşsiz coğrafyada böylesine büyük, yorucu ama bir o kadar da eğlenceli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan fazlasıyla kıvanç duyuyoruz. Tarih, kültür, ibadet, aktivite, gibi turizm çeşitliliği ile ülkemizde turizmin lokomotifi olmuş Kapadokya bölgemizde, biz Ürgüplüler ve şahsım Ürgüp Belediye Başkanı olmak üzere turizm yelpazesini genişleteceğimiz çalışmalarımızı için gün aşırı mesai harcıyoruz. Festival ve öğrenci turizmi çeşitliliği ile beraber olmazsa olmazımız elbette spor turizmidir. Alternatif spor organizasyonlarında şehrimiz de her zaman öncülük etmiş, Aydın Ayhan Güney Bey yani Argeus Travel & Events'in uzun yıllardır mücadelesiyle, bizlerin de esnaf tabiri ile dükkan sizin diyerek desteklediğimiz, 80'e yakın ülkeden yerli yabancı yaklaşık 2500 atletin yarışacağı ve bu atletlerin aileleri ile birlikte yaklaşık 5000 kişiyi ağırlayacağımız bu yıl 7.sini gerçekleştirdiğimiz Salomon Cappadocia Ultra-Trail Ürgüp'ümüze, Kapadokya'mıza ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun. Tarihiyle, kültürüyle, beşeri yapısı ile dünya medeniyetine kaynaklık etmiş Ürgüp'ümüz artık organizasyon anlamında da adından söz ettirir hale geldi. Bu ve bunun gibi tüm faaliyetleri kazandıran, mücadele gösteren, emek veren, kısaca taş üstüne taş koyan herkesten Allah razı olsun diyor, 7. Solomon Cappadocia Ultra-Trail e, sponsor olan markalarımıza, destek veren kurumlarımıza ve böyle bir organizasyonu Ürgüp'ümüze, Kapadokya'mıza ülkemize kazandıran Argeus Travel & Events'e şükranlarımı sunuyorum. Tüm sporcularımıza şimdiden hoş geldiniz diyor, yarışmalarda başarılar diliyorum. Böylesine kendinden emin, ilçemize, bölgemize, faydası olacak tüm projelere ve fikirlere belediyemizin ve ben Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'ün kapılarının sonuna kadar açık olduğunu da belirtmek isterim."

"Hazırlıklarımızda son aşamaya geldik"

Salomon Cappadocia Ultra-Trail'e verdikleri kapsamlı destek için Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve belediye çalışanlarına teşekkür ederek sözlerine başlayan Aydın Ayhan Güney ise, "Covid-19 salgını sebebiyle bir yıl ara vermek durumunda kaldığımız Salomon Cappadocia Ultra-Trail'i 2021 yılında gerçekleştireceğimiz için çok heyecanlı ve mutluyuz. Bir yıllık araya rağmen 2019 yılındaki kayıt sayılarımıza yaklaştığımız için de gururluyuz. Bu durum, özellikle yabancı atletlerin Kapadokya'daki yarışı çok özlediklerini bize gösteriyor. Hazırlıklarımız açısından son aşamaya geldik. Kamu kurum ve kuruluşlarının katkıları, sponsorlarımızın da desteğiyle tüm sporculara sorunsuz bir yarış deneyimi sunacağımıza inanıyoruz. Covid-19 salgının karşı gerekli tüm tedbirleri de titizlikle takip edeceğiz. Organizasyonumuzda 119 km'lik Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 63 km'lik Salomon Cappadocia Medium-Trail ve 38 km'lik Salomon Cappadocia Short-Trail yarışları olacak. Tüm parkurlarımız, katılımcılara Kapadokyamızın harika doğasını ve tarihi varlığını gösterecek. Sporcuların sorunsuz bir yarış yaşamaları adına 600'den fazla görevli ve gönüllü de sahada olacak. Küresel koşu dünyasının en saygın etkinliklerinden biri ve Ultra-Trail World Tour yarışlarından olan organizasyonumuza katılacak atletlerin yaklaşık yarısı yabancı sporcular olacak. Ayrıca sporcu aileleriyle birlikte 4.000 kişi Kapadokya'da konaklayacak ve bu sayede bölge esnafımıza büyük katkı sağlayacağız. Ürgüp ve çevresindeki otel dolulukları yüzde 100'e ulaşacak ve yarış için Ayrıca gelen sporcu, sporcu yakınları ve ziyaretçilerin bölge firmalarına önemli bir destekleri olacak. Organizasyonun ülke ve bölgemize 20 milyon TL den fazla bir ekonomik katkısı bekleniyor" ifadelerini kullandı.

"Adım Adım ile birlikte Yardımseverlik Koşusu gerçekleştireceğiz"

Güney, yarışın normal kayıt sürecini bugün tamamladıklarını belirterek, "Ancak yarış öncesindeki haftada limitli sayıda geç kayıt da alacağız. Geç kayıttan elde edeceğimiz geliri ise Türkiye Atletizm Vakfı'na bağışlayacağız. Ayrıca bu yıl bir ilke de imza atacağız. Adım Adım iş birliği ile Yardımseverlik Koşusu'nu da yarışımızın parçası haline getirecek ve yapılan bağışların, STK'ların toplumsal değer oluşturan projelerine kaynak aktarılmasına yardımcı olacağız" açıklamasını yaptı. - İSTANBUL

Peribacalarının eteklerinde, 16-17 Ekim'de yaklaşık 2.500 sporcu yarışacak
Peribacalarının eteklerinde, 16-17 Ekim'de yaklaşık 2.500 sporcu yarışacak
Peribacalarının eteklerinde, 16-17 Ekim'de yaklaşık 2.500 sporcu yarışacak

Togo Cumhuriyeti, Mehmet Aktürk, Kapadokya, Ekim, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Peribacalarının eteklerinde, 16-17 Ekim'de yaklaşık 2.500 sporcu yarışacak - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Peribacalarının eteklerinde, 16-17 Ekim'de yaklaşık 2.500 sporcu yarışacak - Son Dakika
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