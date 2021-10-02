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Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayak yarışları start aldı - Son Dakika

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayak yarışları start aldı

02.10.2021 17:55

- Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayak yarışları start aldı Karabük-Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği Kulübü'nün katkıları ile düzenlenen Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayak yarışları Karabük'te start aldı.

- Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayak yarışları start aldı

KARABÜK - Karabük- Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği Kulübü'nün katkıları ile düzenlenen Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayak yarışları Karabük'te start aldı.

Karabük Üniversitesi'nin arkasında yer alan Çamlıköy Köyü mevkinde 2 gün sürecek olan Türkiye Şampiyonası orman etabı ile start aldı. Şampiyona yarışlarına Türkiye'nin çeşitli illerinden 27 araç 54 sporcu katıldı. Mukavemet yarışlarının birinci gününde 4 etap boyunca 44.8 kilometrelik parkurda sürücüler kıyasıya mücadele etti. Pilotlar parkurda dereceye girebilmek için tehlikeli parkurları başarı ile tamamlamaya çalıştı. Şampiyona, yarın özel seyirci parkuruyla sona erecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Sportif Direktörü Murat Kaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, idari ve teknik kontrollerin ardından yarışların başladığını belirterek, "İlk gün yarışlarımız başladı. İlk etaplar bitti. Gayet keyifli geçiyor yarışlarımız. Sezon normal şartlarda yedi ayak üzerinden koşulacaktı. Antalya'da kulübün tarih değişikliği sebebiyle bu sene Formula 1'in de gelmesiyle takvimlerin sıkışık olması nedeniyle 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nı 6 ayaktan tamamlıyoruz. Her şey güzel, herkes memnun" diye konuştu.

Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği Başkanı Ahmet Demir ise organizasyonun düzgün bir şekilde ilerlediğini söyledi. Yarın gerçekleştirilecek olan seyirci etabıyla ilgili konuşan Demir, "Tamamen ikili kalkış modunda. Adrenalin yüksek olduğu bir etap bizi bekliyor. Seyircinin izleme alanı gölge etabı olarak çok iyi. Seyirci önünde gerçekleşen bir etap da görselin güzel olmasını artırıyor" dedi.

Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayak yarışları start aldı
Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayak yarışları start aldı
Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayak yarışları start aldı
Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayak yarışları start aldı

Arama Kurtarma, Safranbolu, Karabük, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayak yarışları start aldı - Son Dakika Spor


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