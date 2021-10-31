Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 4. ayağı Sinop'ta sona erdi

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca (TOSFED) Sinop'ta düzenlenen Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 4. ayak yarışları tamamlandı.

Sinop Off-Road Kulübü'nün ev sahipliğinde Akliman bölgesinde yapılan yarışların ikinci ve son gününde 24 yarışmacı, 2 kilometrelik seyirci etabını 3 tur ve 4 etap geçerek yarışı kayıpsız tamamladı.

Zaman zaman kazaların yaşandığı yarışta sporcular, özel tasarlanmış araçlarıyla katılımcılara heyecanlı dakikalar yaşattı.

Yarışlar sonunda genel sıralamada, Ertan Nacaroğlu ile Ali Emre Yılmaz'dan oluşan takım, birinciliği kazandı. Zafer Durmaz- Selçuk Aksöz ikilisi ikinci ve Engin Öztürk- Mehmet Özdemir ikilisi de üçüncü oldu.

Ahmet Muhip Dranas Uygulama Oteli'nde düzenlenen törende dereceye girenlere kupa ve ödülleri verildi.