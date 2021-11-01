Pınar Karşıyaka liderliği korudu

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta liderliği tekrar devralan Pınar Karşıyaka, pivotsuz çıktığı Semt77 Yalovaspor maçında 17 sayı farkla öne geçip ardından rakibine yakalanmasına rağmen Michael Roll'ün etkili performansıyla karşılaşmayı kazanmayı başardı. Son olarak Real Madrid forması giyen ve henüz hazır olmayan yeni transfer Alex Tyus'un yanı sıra sakatlığı bulunan diğer pivotlar Semih Erden ile gönderilmesi de gündemde olan Akil Mitchell'ın oynamadığı İzmir ekibinde kritik anlarda 18 sayı atan Roll, galibiyetin mimarı oldu.

Ligde 6 maçta 5 galibiyetle lider olan Karşıyaka'da başantrenör Ufuk Sarıca, "Zor olacağını zaten maçtan önce de biliyorduk. Uzun konusunda çok sıkıntılı bir rotasyonla oynadık ama bazen kısa beşlerle, değişmeli adam adama savunmalarla oyunu dengeledik. Hatalar da yaptık ama böyle günlerde hataları çok konuşmamak lazım. Oyuncular elinden geleni yaptı. Sonuç olarak kazanmayı başardık" dedi. Sarıca, sezon başında takım antrenmanı yapmayan Tyus'un henüz hazır durumda olmadığını, hazır olunca oynayacağını söyledi.