Prof. Dr. Çolakoğlu, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığı'na aday oldu

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürsel Çolakoğlu, Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığı görevine aday olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Çolakoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 1975 yılında başladığı atıcılık sporuna 15 yıl süreyle devam ettiğini, bu süreç içerisinde milli sporculuğunun yanında Türkiye şampiyonlukları ve rekorları kazandığını ifade etti.

Son 5 yıldır Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonunda yönetim kurulu üyeliği ile atıcılık sporunda faal olarak yer aldığını aktaran Çolakoğlu, "İç ve dış paydaşlarımızın desteğiyle geniş katılımlı, gelişime açık, çözüm odaklı ve farkındalık yaratacak şekilde camiamıza enerji ve motivasyon kazandırmak bilinciyle Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanlığı'na aday oldum." ifadesini kullandı.

Çolakoğlu, sadece teknik kurullar ve yönetim kurulu ile değil, camiadaki herkesin katılımıyla federasyon yönetimine talip olduğuna değinerek, şunları kaydetti:

"Kulüplerimiz, antrenörlerimiz, sporcularımız, hakemlerimiz ve idarecilerimizin de görüşlerini alarak yol haritamız olan başarıyı, temsil yeteneğini, sporcu sayımızı artırmayı, asgari müştereklerimizle belirleyeceğiz. Akademik yaşamımda yurt dışı tecrübelerim, üniversitedeki başta dekan olarak yaptığım birçok idari görevin federasyon başkanlığı için de yönetim kolaylığı sağlayacağına inanıyorum. Dış ilişkiler kurulumuzla avcılık, havalı ve yivli silahlar ile plak atışları teknik kurullarımız ve eğitim kurulumuzun koordineli çalışmalarını sağlayarak, dış paydaşlarımızdan olan Uluslararası Atıcılık Sporları Federasyonu (ISSF) ve Avrupa Avcılık Federasyonu (FACE) ile mevcut ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz."

Federasyon olarak ilk defa bu sezon TRT Spor'da Avrupa Atıcılık Şampiyonası'nın canlı yayımlanmasını sağladıklarını vurgulayan Çolakoğlu, sporcuların, antrenörlerin, hakemlerin ve tüm atıcılık camiasının aidiyet hissini geliştirecek eğitim seminerlerini ve kamplarını artıracaklarını aktardı.

Çolakoğlu, atıcılık sporunun gelişmesine katkı sağlayacak her kurumu ve bireyi destekleyeceklerine de işaret ederek, "Özellikle kış mevsiminde kuzey ülkelerindeki hava şartlarının olumsuzlukları nedeniyle çalışma imkanı bulamayan yabancı trap-skeet sporcularının, ülkemizde iklim şartları uygun olan illerimizdeki poligonlarımızda kamp yapmaları için gerekli şartları sağlayacağız. Bu sayede ülkemize gelecek olan yabancı sporcu ve antrenörlerin kendi ekibimizle birlikte çalışmalarının hem karşılıklı bilgi ve teknik gelişime katkısı hem de federasyonumuzun öz gelirlerini yükseltmesi açısından faydalı olacağını düşünmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.