Salihli'de Cumhuriyet Kupası sahiplerini buldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Cumhuriyet Kupası" sahiplerini buldu.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 98.yılı etkinlikleri kapsamında Salihli İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından okullar arası yıldızlar kategorilerinde masa tenisi, futsal, voleybol ve kros branşlarında turnuvalar yapıldı. Turnuvalara yaklaşık 300 sporcu katılırken, derece elde eden sporculara madalya ve kupaları verildi.

Cumhuriyet Kupası'nda Voleybol Kızlarda 1.Kudret Demir Ortaokulu, 2. Karayahşi Ortaokulu, 3. 50.Yıl Ortaokulu, Erkeklerde 1. Poyrazdamları Ortaokulu, Milli Egemenlik Ortaokulu, Futsal Kızlarda 1. Şehit Hüseyin Arı Ortaokulu, 2. Milli Egemenlik Ortaokulu, 3. Durasıllı Mimar Sinan Ortaokulu, Erkeklerde 1. Şehit Hüseyin Arı Ortaokulu, 2. Kudret Demir Ortaokulu, 3. Fen Bilimleri Koleji, Masa Tenisi Kızlarda 1. Esra Ünsal, 2. Dudunaz Yıldırım, 3. Fatka Yalçıner, Erkeklerde 1. Ahmet Yusuf Demir, 2. Fahrettin Kahraman, 3. M.Akif Baran, Atletizm Kızlar ferdi 1. Buket Karakuş, 2. Saniye Süner, 3. Ecrin Ece Sipal, Erkekler ferdi 1. Enes Rıdvan Kurt, 2. Fırat Ekici, 3. Mehmet Öziş, Atletizm Erkekler takım 1. Uğur Kiremit Ortaokul, 2. Kabazlı Ortaokulu, 3. Hacıbektaşlı Ortaokulu, Kızlar Takım 1. Kabazlı Ortaokulu, 2. Uğur Kiremit Ortaokulu, 3. Milli Egemenlik Ortaokulu

Spor etkinlikleri ile çocukların hem fiziksel hem de ruhsal gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Ayaz "Cumhuriyet kupası turnuvasında dereceye giren tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" dedi. - MANİSA