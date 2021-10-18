Üye Girişi
Samsunspor'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı - Son Dakika

Samsunspor'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı

18.10.2021 12:49
Samsunspor'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı

SAMSUN (İHA) – Samsunspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

Sezon başında Süper Lig ümidiyle Samsunspor'un başına gelen Mehmet Altıparmak, kırmızı-beyazlıların başında çıktığı 8 karşılaşmada istenileni veremedi. Samsunspor'un hocası olarak çıktığı 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Altıparmak'ın takımı 11 puan toplayabildi. Zirvedeki rakibinin 10 puan gerisine düşen Altıparmak'ın Samsunspor'u geride kalan 8 haftada 14 gol atıp, 14 de gol yemişti. Sezona kötü giriş yapan Samsunspor'da Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.

"Belli bir şeylerin iyiye gitmesi gerekirken gitmediğini gördük"

Mehmet Altıparmak ile karşılıklı görüşerek dostça ayrıldıklarının altını çizen Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, "Hocamız Mehmet Altıparmak ile karşılıklı anlaşarak ayrıldık. Mehmet hoca da ekibi de çalıştığımız son derece karakterli ve önemli insanlardan biriydi. Ama bazen böyle şeyler olabiliyor. Zaten karşılıklı oturup bu karara vardık. Yürümüyor, belli bir şeylerin daha iyiye gitmesi gerekirken şu aşamada gitmediğini gördük. Karşılıklı anlaşarak, dostça ayrıldık. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum" dedi.

"Samet Aybaba hoca adaylarımız arasında yok"

Hoca adayları arasında Samet Aybaba'nın olmadığına dikkat çeken Aztopal, şunları söyledi:

"Samet Aybaba ile hiçbir görüşmemiz olmadı. Mutlaka hoca adaylarımız var. Bu hafta içerisinde yoğun görüşmelerimiz olacak. Birkaç hoca adayımız var ama bu Samet Aybaba değil. Yeni hocamızın bir sonraki maça yetişmesi için çalışmamızı yapıyoruz. İdeal olan odur ama o zamana kadar olmazsa Samsunspor maça hocasız çıkmaz. O zamana kadar yetiştirmeye çalışacağız."

Samsunspor ilk haftasını BAY geçtiği ligin 10. haftasında sahasında şampiyonluk adaylarından B. B. Erzurumspor ile karşılaşacak. - SAMSUN

Samsunspor'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı

Spor Toto Süper Lig, Mehmet Altıparmak, Samet Aybaba, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Samsunspor'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Teknik direktör olmasına rağmen şutları konuşuluyor! Emre Belözoğlu'nun golü ağızları açık bıraktı 13:45 Teknik direktör olmasına rağmen şutları konuşuluyor! Emre Belözoğlu'nun golü ağızları açık bıraktı F.Bahçeli Osayi, soyunma odasından Türk hakemlerine küfür etti 13:19 F.Bahçeli Osayi, soyunma odasından Türk hakemlerine küfür etti Eşini öldüren adam, 3'üncü kattan atlayarak intihar etti 13:13 Eşini öldüren adam, 3'üncü kattan atlayarak intihar etti
Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı 12:43 Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın rezervi bulunan alan kamulaştırılıyor 12:33 Cumhurbaşkanı Kararı ile Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın rezervi bulunan alan kamulaştırılıyor Vatandaşa saldıran sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti 12:09 Vatandaşa saldıran sokak köpekleri, 300 bin lira değerindeki tayı telef etti
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru 11:32 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor 11:19 Vatandaşın merakla beklediği zam haberi! Asgari ücretin 2022'de 3 bin 447 liraya çıkması bekleniyor

Son Dakika Haberleri
13:48 Av tüfeğiyle yeğenini öldüren amca, 25 yıl hapis yatacak
13:44 Teknik direktör olmasına rağmen şutları konuşuluyor! Emre Belözoğlu'nun golü ağızları açık bıraktı
13:25 Bakan Soylu terörle mücadele hakkında konuştu: Tunceli'de 21 terörist kaldı, 4'ünün yürüyecek hali yok
13:21 72 yaşında hayatını kaybeden Türk SİHA'larının öncü ismi Özdemir Bayraktar kimdir?
13:18 F.Bahçeli Osayi, soyunma odasından Türk hakemlerine küfür etti
13:17 Otomobil fiyatlarına dövizdeki yükseliş sebebiyle 60 bin TL'lik vergi farkı eklenecek
13:13 Eşini öldüren adam, 3'üncü kattan atlayarak intihar etti
12:57 Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi
12:42 Aynı evde yaşadığı müstakbel damadıyla birliktelik yaşayan kadın, evlilik kararı aldı
12:32 Cumhurbaşkanı Kararı ile Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın rezervi bulunan alan kamulaştırılıyor
Av tüfeğiyle yeğenini öldüren amca, 25 yıl hapis yatacak Av tüfeğiyle yeğenini öldüren amca, 25 yıl hapis yatacak         
13:49
72 yaşında hayatını kaybeden Türk SİHA'larının öncü ismi Özdemir Bayraktar kimdir? 72 yaşında hayatını kaybeden Türk SİHA'larının öncü ismi Özdemir Bayraktar kimdir?         
13:21
Otomobil fiyatlarına dövizdeki yükseliş sebebiyle 60 bin TL'lik vergi farkı eklenecek Otomobil fiyatlarına dövizdeki yükseliş sebebiyle 60 bin TL'lik vergi farkı eklenecek         
13:17
Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi Son Dakika! Selçuk Bayraktar'ın babası, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar yaşamını yitirdi         
12:57
Ticari araç ile otomobil çarpıştı! 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada ortalık adeta savaş alanına döndü Ticari araç ile otomobil çarpıştı! 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada ortalık adeta savaş alanına döndü         
12:39
Tekvando kursunda yediği tekme, gerçeği ortaya çıkardı! 8 yaşındaki çocuk kanser hastalı olduğunu öğrendi Tekvando kursunda yediği tekme, gerçeği ortaya çıkardı! 8 yaşındaki çocuk kanser hastalı olduğunu öğrendi         
12:16
Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi Annesi Defne Samyeli destekliyor! Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle cesur pozlar verdi         
11:57
Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti Sosyal medya fenomeni Ata Benli, Survivor 2022 All Star'ın kadrosunu ifşa etti         
11:23
Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! Yargıtay'dan emsal niteliğinde karar! "Kocam cinsel yönden yetersiz" diyen kadın tazminat ödeyecek         
11:18
Son dakika gündem haberleri! Gündemde yer alan son dakika olayları Son dakika gündem haberleri! Gündemde yer alan son dakika olayları         
11:06
Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor         
10:39
Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı         
10:28
Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü         
10:16
Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış         
09:06
Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar         
09:04
Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor         
19:35
Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu         
16:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 13:57:11. #1.11#
SON DAKİKA: Samsunspor'da Mehmet Altıparmak ile yollar ayrıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement