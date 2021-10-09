Norveç maçı sonrasında sol el ikinci parmağındaki kırık sebebiyle operasyon geçireceği daha önce duyurulan Kenan Karaman'ın da kamptan ayrıldığı kaydedildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, A Milli Takım 'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde dün Norveç 'le oynadığı müsabakanın ikinci devresinde aldığı darbeye bağlı göz travması geçiren savunma oyuncusu Serdar Aziz'in aday kadrodan çıkarıldığı bildirildi.

Son Dakika › Spor › Serdar Aziz ve Kenan Karaman A Milli Takım kadrosundan çıkarıldı - Son Dakika Spor

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