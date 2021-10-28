Serie A lideri Napoli 3 puanı 3 golle aldı

Puanını 28'e çıkaran Napoli, averajla Milan 'ın önünde liderliğini sürdürdü. Bologna ise 12 puanda kaldı.

Ruiz ile 18. dakikada öne geçen Napoli, Insigne'nin 41 ve 62. dakikada penaltıdan attığı gollerle karşılaşmayı kazandı.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. hafta kapanış maçında Napoli, Bologna'yı 3-0 mağlup etti.

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