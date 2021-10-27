Söke Masters Spor Kulübü sahaya iniyor

Söke'nin futbola gönül vermiş, unutulmaz sporcularını bir araya getiren Söke Masters Spor Kulübü, 31 Ekim Pazar günü sahaya iniyor.

Söke'de spora hizmet etmiş, gençlik yıllarında futbol oynamış ve tanınmış çok değerli sporcular bir araya gelerek Söke Masters Spor Kulübü Derneği çatısı altında buluştu. Başkanlık görevini yine Sökespor'a hizmet vermiş kaptanlarından Ahmet Arat'ın yaptığı derneğin yönetiminde de futbolun Söke'de simgeleşmiş isimleri yer alıyor.

Söke Masters Spor Kulübü'nün yeşil sahada görücüye çıkacağı ilk etkinlik Pazar günü saat 12: 00'de Söke Şehir Stadında gerçekleşecek.

"Söke'nin Unutulmaz Futbol Efsaneleri de orada olacak"

Fuji Mehmet (Mehmet Fahri Türken), Mustafa Yağcı, Ali Fırat, Kerrar Kolcu, Tevfik Atatekin, Hulki Garip, Mehmet Üzüm, Aslan Yavuz, Cevdet Çapar, Rahmi Akmazlar, Nail Özkaya, Kemal Yardımcı gibi geçmişten bugüne Söke'nin unutulmaz futbolcuları ve futbola gönül verenleri bir araya gelecek. Yeşil sahada gerçekleşecek buluşmaya tüm Söke halkı davet ediliyor. - AYDIN