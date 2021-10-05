Üye Girişi
Son dakika haber: Antalyaspor'un teknik direktör adayları: Ümit Davala, Çağdaş Atan, Osman Akyol - Son Dakika

Son dakika haber: Antalyaspor'un teknik direktör adayları: Ümit Davala, Çağdaş Atan, Osman Akyol

05.10.2021 12:56
Son dakika haber: Antalyaspor'un teknik direktör adayları: Ümit Davala, Çağdaş Atan, Osman Akyol, System.String[]

Son dakika haberi... Antalyaspor'da Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları başladı.

Antalyaspor'da Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktör arayışları başladı. Kırmızı-beyazlılarda ön plana çıkan isimler ise Ümit Davala, Çağdaş Atan ve Osman Akyol.

Antalyaspor'da Ersun Yanal dönemi sona erdi. 2020-2021 sezonunun 6. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e karşı alınan 5-1'lik yenilgi sonrası Tamer Tuna'nın yerine göreve getirilen Ersun Yanal; 46 maçta 14 galibiyet, 16 beraberlik ve 16 yenilgi aldı. Bu sezon ise geride kalan 8 haftada 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet elde eden Antalyaspor ile Ersun Yanal'ın yolları ayrıldı.

Ümit Davala, Çağdaş Atan, Osman Akyol isimleri ön planda

Kırmızı-beyazlı yönetim de vakit kaybetmeden yeni teknik adam için arayışa koyuldu. Listede birçok isim olsa da 3 kişi ön plana çıkıyor.

Bunlardan ilki uzun yıllar Fatih Terim'in yardımcılığını yapan ve yoluna teknik direktör olarak devam etmek için ekipten ayrılan Ümit Davala. Antalyaspor idarecileri, antrenörlük hayatında başarılı olacağına inandığı Davala'nın takımın başına getirilmesine sıcak bakıyor.

2020-2021 sezonunda A.Alanyaspor'un başına geçen ve özellikle oynattığı futbolla büyük beğeni toplayan, geçtiğimiz günlerde de görevi son bulan 41 yaşındaki Çağdaş Atan da Akdeniz temsilcisi için aday olan bir diğer çalıştırıcı.

Antalyaspor Altyapı Koordinatörlüğü ve Antalyaspor U21 teknik direktörlüğü yapan Osman Akyol, A Takım için düşünülenler arasında. Akyol'un, kulübün iç dinamiklerini bilmesi ve özellikle altyapıya hakim olması avantaj olarak görülüyor. - İSTANBUL

Son dakika haber: Antalyaspor'un teknik direktör adayları: Ümit Davala, Çağdaş Atan, Osman Akyol
Son dakika haber: Antalyaspor'un teknik direktör adayları: Ümit Davala, Çağdaş Atan, Osman Akyol
Son dakika haber: Antalyaspor'un teknik direktör adayları: Ümit Davala, Çağdaş Atan, Osman Akyol

Osman Akyol, Çağdaş Atan, Ümit Davala, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber: Antalyaspor'un teknik direktör adayları: Ümit Davala, Çağdaş Atan, Osman Akyol - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Mesut Özil'in ayrılık kararı aldığı iddialarına resmi cevap Fenerbahçe'den geldi: Doğru değil 13:54 Mesut Özil'in ayrılık kararı aldığı iddialarına resmi cevap Fenerbahçe'den geldi: Doğru değil Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 5 Ekim 2021 13:48 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 5 Ekim 2021 Kylian Mbappe, PSG'den ayrılmak istediği haberlerini doğruladı: Messi ile alakası yok, R.Madrid hayalimin kulübü 13:28 Kylian Mbappe, PSG'den ayrılmak istediği haberlerini doğruladı: Messi ile alakası yok, R.Madrid hayalimin kulübü
İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun 12:46 İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun 10 liraya sadece koklatıyorlar! Akaryakıt fiyatlarına tepki gösterilen video sosyal medyada gündem oldu 12:12 10 liraya sadece koklatıyorlar! Akaryakıt fiyatlarına tepki gösterilen video sosyal medyada gündem oldu Mehmet Yalçınkaya, ana kadroya giren yarışmacı Rabia'ya ile sözleşmesini feshetti 11:38 Mehmet Yalçınkaya, ana kadroya giren yarışmacı Rabia'ya ile sözleşmesini feshetti
Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! A Milli Takım'ın formasını giyecek 11:15 Ferdi Kadıoğlu kararını verdi! A Milli Takım'ın formasını giyecek Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı 10:53 Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı

Son Dakika Haberleri
13:54 Mesut Özil'in ayrılık kararı aldığı iddialarına resmi cevap Fenerbahçe'den geldi: Doğru değil
13:48 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri 5 Ekim 2021
13:47 Atina'da parlamento önüne bırakılan "Yunanistan'ı Türkiye Yönetiyor" yazılı kamyonet, güvenlik güçlerini harekete geçirdi
13:38 ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı
13:28 Kylian Mbappe, PSG'den ayrılmak istediği haberlerini doğruladı: Messi ile alakası yok, R.Madrid hayalimin kulübü
13:12 Mustafa Keser, eski partneri Bülent Ersoy hakkında konuştu: Bana Kürdo diye sesleniyordu
12:46 İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun
12:38 Devlet Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır
12:22 Hostes olma vaadiyle kandırdığı genç kızdan çıplak fotoğrafını istedi: Göz kararıyla yardımcı olacaktım
12:11 10 liraya sadece koklatıyorlar! Akaryakıt fiyatlarına tepki gösterilen video sosyal medyada gündem oldu
Bu iddia ortalığı karıştırdı! Müdür yardımcısından iki kız öğrenciye cinsel istismar: Evime gidelim, bir şeyler içelim Bu iddia ortalığı karıştırdı! Müdür yardımcısından iki kız öğrenciye cinsel istismar: Evime gidelim, bir şeyler içelim         
14:01
Atina'da parlamento önüne bırakılan Atina'da parlamento önüne bırakılan "Yunanistan'ı Türkiye Yönetiyor" yazılı kamyonet, güvenlik güçlerini harekete geçirdi         
13:48
ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı         
13:38
Mustafa Keser, eski partneri Bülent Ersoy hakkında konuştu: Bana Kürdo diye sesleniyordu Mustafa Keser, eski partneri Bülent Ersoy hakkında konuştu: Bana Kürdo diye sesleniyordu         
13:13
Devlet Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır Devlet Bahçeli: Teröre yardım ve yataklık yapan bölücü kebapçıların işsizlikte payı vardır         
12:38
Nasrettin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir Gölü adeta çöle döndü! Bölge halkı göç etmeye başladı Nasrettin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir Gölü adeta çöle döndü! Bölge halkı göç etmeye başladı         
12:06
Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum Ece Ronay'a attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil'den ilk savunma: Telefonu ben kullanmıyordum         
11:15
Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar Bir grubun daha sigaralarına zam geldi, işte yeni fiyatlar         
11:10
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı         
10:31
Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz         
09:59
Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı Facebook, WhatsApp ve Instagram'daki 6 saatlik kesintinin nedeni ortaya çıktı         
09:43
Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı Ünlü şef Danilo Zanna, 9 yıl önce evlendiği Tuğçe Demirbilek ile boşanacağı haberlerini doğruladı         
07:46
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
Söylemezsem Olmaz programına bağlanan Mustafa Keser çileden çıktı: Lafın kötüsü eşeğe söylenir Söylemezsem Olmaz programına bağlanan Mustafa Keser çileden çıktı: Lafın kötüsü eşeğe söylenir         
21:03
Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim Ünlü şarkıcı Tuğba Ekinci'den yıllar sonra gelen kondom itirafı: Memleketin sapığı ilan edildim         
20:08
ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları ORC Araştırma'dan büyükşehirlerde genel seçim anketi! İşte il il partilerin aldığı oy oranları         
19:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 14:06:10. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber: Antalyaspor'un teknik direktör adayları: Ümit Davala, Çağdaş Atan, Osman Akyol - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement