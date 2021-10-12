Son dakika haber! Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı, Dilan Bora'yı transfer etti

Kulüp binasında gerçekleştirilen imza törenine yönetim kurulu üyesi Mustafa Kemal Danabaş ile kadın futbol takımı menajeri Jessica Lynne Çarmıklı'nın katıldığı belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuza kulübümüze hoş geldin diyor; çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz." denildi.

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