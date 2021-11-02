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Son dakika haber! Karşıyaka Teknik Direktörü Taşyürek'ten kadroya büyük operasyon - Son Dakika

Son dakika haber! Karşıyaka Teknik Direktörü Taşyürek'ten kadroya büyük operasyon

02.11.2021 11:35
Son dakika haber! Karşıyaka Teknik Direktörü Taşyürek'ten kadroya büyük operasyon

Son dakika gelişmesine göre TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yıllar sonra transfer yasağını açıp kadrosunu yenilemesine rağmen şampiyonluk hayaliyle başladığı sezonda düşme korkusu yaşayan Karşıyaka'da teknik direktör Ahmet Taşyürek'in geçen hafta sinyalini verdiği operasyon gerçekleşti.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta yıllar sonra transfer yasağını açıp kadrosunu yenilemesine rağmen şampiyonluk hayaliyle başladığı sezonda düşme korkusu yaşayan Karşıyaka'da teknik direktör Ahmet Taşyürek'in geçen hafta sinyalini verdiği operasyon gerçekleşti. Taraftarı önündeki 4-1'lik Karaköprü Belediyespor yenilgisiyle bardağı taşıran İzmir ekibinde yetersiz görülüp forma şansı bulamayan 6 yeni transferden Oğulcan'ın sözleşmesi feshedilirken, Alperen de süresiz kadro dışı kaldı.

Karaköprü Belediyespor maçında penaltı kaçırdıktan sonra oyundan alınırken öfkeyle direkt soyunma odasına gitmeye çalışan, teknik heyet kendisine engel olunca formasını çıkarıp yedek kulübesine atarak taraftarın büyük tepkisini çeken Doğukan İnci de süresiz kadro dışı bırakıldı. Kadronun 29 kişi olması nedeniyle sağlıklı antrenman yapamamaktan şikayet eden Ahmet Taşyürek, gençlerden Mert, Batuhan Kara ve Mustafa Çalışkan'ı da altyapıya yolladı.

DOĞUKAN NEREDEN NEREYEKarşıyaka'da bir dönem Türk futbolunda geleceğin yıldız adaylarından biri olarak anılan 22 yaşındaki Doğukan İnci, henüz ilk devre bile bitmeden aynı sezon içinde ikinci kez kadro dışı kaldı. Altınordu'dan altyapısına geldiği Karşıyaka'da 2018 yılında profesyonel olan Doğukan, 2018-2019 sezonunda 6 gol, 2019-2020'de ise 14 gol attı. Performansının ardından adı Beşiktaş dahil birçok Süper Lig kulübüyle anılan genç futbolcu, geçen sezon yaşamaya başladığı düşüşü bu yıl da sürdürdü. Geçen sezon aylarca suskun kalıp lig boyunca 6 gol atabilen forvet, bu sezon 3'üncü Lig'de 6 maçta skor üretemedi.Disiplinsiz tavırları yüzünden sezonun 3'üncü haftası öncesi o dönem teknik direktör Cüneyt Biçer tarafından kadro dışı bırakılan Doğukan, ardından yönetim tarafından affedilmesine rağmen bulduğu şansı yine iyi kullanamadı. Son 4 maçtır yine suskun kalan Doğukan'la Karaköprü önündeki penaltı krizi sonrası ipler koptu. Sezon başında takımdan ayrılmak istediğini bildirip bir süre antrenmanlara çıkmayan Doğukan, bir dönem İzmir ekibinin en önemli yıldızıyken çabuk gözden düştü. Doğukan'ın özel hayatı nedeniyle de daha önce sık sık uyarıldığı öğrenildi.


Son dakika haber! Karşıyaka Teknik Direktörü Taşyürek'ten kadroya büyük operasyon
Son dakika haber! Karşıyaka Teknik Direktörü Taşyürek'ten kadroya büyük operasyon
Son dakika haber! Karşıyaka Teknik Direktörü Taşyürek'ten kadroya büyük operasyon

Futbol Federasyonu, Ahmet Taşyürek, Karşıyaka, Doğukan, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber! Karşıyaka Teknik Direktörü Taşyürek'ten kadroya büyük operasyon - Son Dakika Spor


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